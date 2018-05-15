Раскрыты неожиданные данные о сексе в браке

Удивительное открытие американских исследователей перевернуло представления о сексе в браке. Оказалось, что женщины испытывают сексуальное желание чаще своих партнеров. А мужчины от этого страдают.

Распространенное мнение о сексуальной необузданности мужчин в браке не имеет ничего общего с реальностью. Так утверждают американские исследователи из Кентуккийского университета. Их фундаментальный труд основан на анализе 62 статей, посвященных сексу в браке.

В итоге ученые пришли к выводу, что мужчины в браке реже испытывают сексуальное желание, чем женщины. В то же время, представители сильной половины человечества нередко чувствуют давление со стороны своих жен и даже общественного мнения. И, чтобы соответствовать принятому им стереотипу, зачастую вынуждены заниматься сексом против своего желания.

Как выяснилось, для мужчин, как и для женщин, очень важна эмоциональная связь с партнером. Те их них, кто страдал от недостатка такой связи, реже испытывали желание заниматься сексом. Осложняет жизнь страдающих мужчин также постоянный страх перед возможными проблемами с эрекцией либо перед тем, что они не получат удовольствия во время занятий любовью. Это, в конечном счете, разрушает отношения между супругами, пишет "Газета.ru" со ссылкой на Journal of Sex Research.