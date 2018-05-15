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Линдси Шукус рассказала о трудностях романа с Беном Аффлеком
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Линдси Шукус рассказала о трудностях романа с Беном Аффлеком 

Журнал ОК! 1 час назад
Телепродюсер Линдси Шукус дала откровенное интервью американскому изданию Elle, в котором поделилась, как изменилась ее жизнь спустя год после начала романа с Беном Аффлеком. Она сказала, что ей тядело и непривычно находиться в объективе папарацци, а также привлекать к себе пристальное внимание общественности.
Девушка долгое время работает продюсером известного шоу Saturday Night Live, поэтому, по ее словам, она не привыкла к такому вниманию. Все время она стояла по ту сторону камер, а теперь и сама оказалась под прицелом фотграфов.
В течение своей карьеры я была за пределами съемочной площадки и мне нравилось находиться за камерой. Я продюсер, мама, подруга, но никак не публичная персона, это просто смешно. Когда тебя фотографируют в супермаркете — странно, но потом я думаю о том, что люди, которые смотрят эти фото, думают обдо мне всего лишь минуту, а потом возвращаются к своей обычной жизни
Она также рассказала о том, как начиналась ее карьера. Возлюбленная Бена Аффлека рассказала, что сначала была простым стажером, а потом достигла уровня продюсера. По словам коллег, у Линдси настоящий талант чувствовать потенциал знаменитостей, а многие звезды обязаны ей своей популярностью.
Девушке также задали вопрос, действительно ли ее отношения с актером начались еще тогда, когда он состоял в отношениях со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер, но Линдси решила оставить его без ответа.
Напомним, что Дженнифер Гарнер окончательно рассталась с бывшим мужем Беном Аффлеком в апреле прошлого года. Супругам удалось сохранить приятельские отношения ради троих общих детей. После расставания с женой актер закрутил роман с продюсером Линдсий Шукус.
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