10 мужских страхов в сексе: из первых уст 

Мужчины редко обсуждают то, чего они боятся или избегают. Но если знать, чего они потенциально опасаются, можно улучшить вашу интимную жизнь!
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- «Я много потею. Не так важен сам пот, сколько запах. С другой стороны, секс может сочетать в себе множество запахов», — Никита, 25 лет.
- «Выражение моего лица. Боюсь выглядеть полупрофессиональным боксером или человеком, которому очень больно», — Кирилл, 24 года.
- «Не люблю разговоры. Точнее, не хочу думать о том, что она имела в виду», — Лука, 27 лет.
- «Я слышал столько шуток о том, как женщины имитируют оргазм, что боюсь этого. Хочется думать, что я пойму, если это так. Но не отпускает мысль, а вдруг я не так хорош, как кажется?» — Женя, 26 лет.
- «Боюсь заработать комплекс отказа от секса, потому что живу в одной комнате с однокурсниками. Но еще больше я не люблю громкие звуки во время секса, так что постараюсь никому не мешать», — Денис, 29 лет.
- «Беспокоюсь о своем весе. Я подтянутый, но очень мощный. Боюсь поранить партнершу, хотя сами девушки ничего не боятся», — Алексей, 27 лет.
- «Боюсь достичь оргазма не совсем вовремя. Иногда непонятно, уже пора или можно еще подождать», — Илья, 27 лет.
- «У меня волосатые ноги. В первый раз стараюсь не снимать носки. У меня нет из-за этого панических атак, но не хочу портить ей впечатление своими ногами», — Ярослав, 27 лет.
- «При возбуждении я начинаю громко дышать, это слышно, я отвлекаюсь и теряю концентрацию», — Адам, 24 года.
- «На новой работе нет времени на тренажерный зал, и я стесняюсь своего тела», — Олег, 28 лет.