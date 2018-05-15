Ещё
10 мужских страхов в сексе: из первых уст
Далее:
Читайте также:
Ещё

10 мужских страхов в сексе: из первых уст 

Карельские вести 30 минут назад
Фото: depositphotos
Мужчины редко обсуждают то, чего они боятся или избегают. Но если знать, чего они потенциально опасаются, можно улучшить вашу интимную жизнь!
18+
  1. «Я много потею. Не так важен сам пот, сколько запах. С другой стороны, секс может сочетать в себе множество запахов», — Никита, 25 лет.
  2. «Выражение моего лица. Боюсь выглядеть полупрофессиональным боксером или человеком, которому очень больно», — Кирилл, 24 года.
  3. «Не люблю разговоры. Точнее, не хочу думать о том, что она имела в виду», — Лука, 27 лет.
  4. «Я слышал столько шуток о том, как женщины имитируют оргазм, что боюсь этого. Хочется думать, что я пойму, если это так. Но не отпускает мысль, а вдруг я не так хорош, как кажется?» — Женя, 26 лет.
  5. «Боюсь заработать комплекс отказа от секса, потому что живу в одной комнате с однокурсниками. Но еще больше я не люблю громкие звуки во время секса, так что постараюсь никому не мешать», — Денис, 29 лет.
  6. «Беспокоюсь о своем весе. Я подтянутый, но очень мощный. Боюсь поранить партнершу, хотя сами девушки ничего не боятся», — Алексей, 27 лет.
  7. «Боюсь достичь оргазма не совсем вовремя. Иногда непонятно, уже пора или можно еще подождать», — Илья, 27 лет.
  8. «У меня волосатые ноги. В первый раз стараюсь не снимать носки. У меня нет из-за этого панических атак, но не хочу портить ей впечатление своими ногами», — Ярослав, 27 лет.
  9. «При возбуждении я начинаю громко дышать, это слышно, я отвлекаюсь и теряю концентрацию», — Адам, 24 года.
  10. «На новой работе нет времени на тренажерный зал, и я стесняюсь своего тела», — Олег, 28 лет.
Карельские вести: последние новости
10 женских привычек, которые мешают получить оргазм: не делайте так! Мечтать не вредно: что означают твои сексуальные фантазии Кети Топурия выложила видео с признанием Гуфа в любви
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женские купальники заменили скотчем38
Этот тест пройдут только самые смекалистые
Гагарина показала фото топлес42
Жизнь и смерть самой красивой девушки в мире23
Почему нельзя готовить в алюминиевой фольге8
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
01:00
Голая Бузова прикрылась пальмовой ветвью
Звёзды
05:47
Какие звезды шокируют видом без макияжа
Звёзды
03:26
Дапкунайте смутила отсутствием бюстгальтера
Звёзды
05:21
Как яблоки защищают от рака и анемии
Еда Здоровье
05:01
Как актёры умудряются не стареть
Звёзды
05:39
Звёзды, которые потратили уйму денег на пластику
Звёзды
11:12
Почему овощи и фрукты меняются до неузнаваемости
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение