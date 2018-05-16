15 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Наталья Сенчукова поделилась романтической фотографией с мужем: «Дорогие друзья! С Днем семьи вас! Помните, что семья — это самое теплое место на Земле».
Елена Кулецкая поздравила свою малышку: «2 года нашему золотому солнышку. Будь счастлива, доченька».
Максим Галкин продемонстрировал один из талантов сына: «Крик души. Рокимпровизация на неизвестном англоподобном языке от Гарри Максимыча».
Виктория Бекхэм поделилась коротким видеороликом с участием дочери:
Бритни Спирс показала семейную идиллию с мальчиками:
Рената Литвинова показала снимок с любимым котиком.
Анна Семенович напомнила, что в одежде она так же сексуальна, как и без:
Андрей Малахов показал архивное фото: «Удивился, увидев свой портрет на выставке Славы Филиппова: прошло уже 10 лет со дня фотосессии… тогда мне казалось, что я очень смахиваю на драгдилера. Это чувство не покидает и сейчас) #ностальжи #остановисьмгновение Edition 1/3+2AP)))». Анна Шульгина (дочь певицы Валерии) показала, как выглядела в третьем классе.
Анастасия Волочкова похвасталась подарком поклонника: «Вот это подарочек… Турмалин Параиба…В бриллиантах. Мне под стать. Так считают любящие меня. Очень красивая огранка. Со сцены будет сверкать. Люблю я все масштабное, яркое, красивое!»
Фото: instagram