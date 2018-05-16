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Дмитрий Дюжев с женой романтично отметили годовщину свадьбы
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Дмитрий Дюжев с женой романтично отметили годовщину свадьбы 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
В этом году пара отмечает 10 лет со дня свадьбы и венчания. Вместе с «Антенной» супруги прогулялись по памятным местам, которые стали значимыми в жизни их семьи.
Дмитрий и Татьяна познакомились в сентябре 2016 года. Встреча произошла на концерте Мадонны, и с той поры пара не расставалась. В день всех влюбленных 14 февраля 2008 года Дмитрий и Татьяна сыграли свадьбу, а в июле обвенчались. В августе они впервые стали родителями — супруга подарила актеру сына Ивана, а спустя семь лет на свет появился Дмитрий-младший.
Благодарим отель «Метрополь» за помощь в организации съемки. На Татьяне: платье Yulia Prokhorova Beloe Zoloto
Супруги признаются, что многие места в Москве значат для них многое и уже стали памятными. Так, Дмитрий и Татьяна приняли участие в прекрасной фотосессии в «Метрополе», где когда-то состоялась их свадьба.
«Свадьбу мы хотели сыграть в исторических стенах с особым торжеством. Думали снять какое-то имение, чтобы всех гостей нарядить в костюмы другой эпохи, чтобы играла классическая музыка, — признался актер. — В итоге остановились на «Метрополе». Архитектурный стиль отеля — модерн, он сочетает в себе классику и новшества. А я приверженец классики».
В июле 2008-го, почти сразу после свадьбы, пара обвенчалась.
«Через несколько месяцев после свадьбы, 20 июля, мы обвенчались в соборе Иоанна Богослова. — рассказывает Татьяна. — Когда Дима сказал, что для него это важнее штампа в паспорте, я его услышала. Мои родители и бабушка с дедушкой живут в любви и согласии много лет, и я понимала, что решение о замужестве можно принять только раз в жизни — это навсегда, тут передумать нельзя. Поэтому с легкостью согласилась на венчание. Нас повенчал отец Андрей — духовник Димы еще со студенчества, а позже он стал крестным наших сыновей».
Читайте историю любви Дмитрия и Татьяны и смотрите больше фото здесь!
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