7 вещей в сексе, из-за которых парятся только женщины

Все еще переживаете из-за небритых ног и прочей ерунды? Наш колумнист Антон Трошкин спешит развенчать мифы о сексе, которые имеют значение только для женщин.

Растительность

Если вы все еще откладываете секс на завтра, потому что сегодня не побрили так называемую зону бикини, то спешу вас успокоить: большинству мужчин абсолютно плевать на вашу растительность в интимной зоне.

Нет, конечно, если там «непроходимый лес», то некоторые трудности могут возникнуть, но они, скорее, технического, а не эстетического характера.

Скажу вам больше: далеко не всем мужчинам нравятся гладко выбритые женщины. Вот вас же возбуждает двухдневная щетина? А мы чем хуже? Конечно, все индивидуально, но добрые 95 процентов мужчин со мной согласятся.

Цвет вагины

Вы серьезно думаете, что мы знаем, какого цвета она должна быть? Если вы не встречаетесь с гинекологом, то точно расслабьтесь.

Длина клитора

Еще одна удивительная вещь, из-за которой заморачиваются женщины. Никогда не видел мужчину с линейкой, который бы измерял длину клитора своей подруги. Если вы сейчас спросите меня о его средней длине, я зависну и точно не найдусь, что ответить. В процессе секса это волнует меня еще меньше, поверьте.

Запах

Давайте признаем: у каждой женщины есть свой запах. Об этом еще великий Аль Пачино в «Запахе женщины» говорил. Так вот, знаете что? Этот запах нам нравится. Он сводит нас с ума и заставляет терять контроль над собой. И это круто, поэтому вам совершенно не о чем беспокоиться, если, конечно, вы не чувствуете аромат тухлой рыбы. Это уже повод для похода к врачу.

Выделения

Никогда не извиняйтесь за то, что ваша вагина во время секса стала слишком мокрой. Опять же: нас это ужасно возбуждает. Мы-то думаем, что это вы на нас так реагируете!

Смазка

Если у вас проблемы с выделением естественной смазки, мы не имеем ничего против того, то вы держите в тумбочке лубрикант. Все люди разные: это всего лишь особенность вашего организма, а не катастрофа вселенского масштаба. Главное, чтобы вам было комфортно.

Время, которое вам требуется, чтобы кончить

Перестаньте думать о том, сколько времени прошло. Просто расслабьтесь. Мужчина, для которого вы действительно имеете значение, уделит вам столько времени, сколько нужно: даже не сомневайтесь.