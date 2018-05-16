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Британка, живущая с четырьмя мужчинами, вышла замуж
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Британка, живущая с четырьмя мужчинами, вышла замуж 

Lenta.ru 2 часа назад
Британка Мэри Крэмптон (Mary Crumpton), прославившаяся участием в утреннем телешоу, вышла замуж во второй раз, не расторгая первый брак. Как сообщает таблоид The Sun, ее первый муж и два любовника присутствовали на церемонии.
В начале мая Крэмптон рассказала в эфире утреннего телешоу канала ITV, как совмещает отношения сразу с четырьмя мужчинами — законным мужем, женихом и двумя бойфрендами. Нынешняя церемония стала инсценировкой свадьбы со вторым возлюбленным.
Молодожены провели мероприятие в одной из церквей Манчестера, к алтарю женщину вел ее законный супруг Тим. Перед клятвами новобрачных он символически «передал» невесту жениху Джону и благословил второй «брак» своей жены. Бойфренды Крэмптон Майкл и Джеймс присутствовали на церемонии в качестве гостей.
Со слов британки, оба мужа уважают ее связь с каждым из них. «Мы не могли подписывать юридические документы, поскольку полигамия является незаконной в нашей стране, но во всех других отношениях церемония проводилась как обычная свадьба», — рассказала новобрачная. Теперь женщина носит на левой руке сразу два обручальных кольца.
Ранее Крэмптон удивила ведущих шоу This Morning смелым рассказом о жизни сразу с четырьмя мужчинами. При этом 43-летняя женщина объявила себя «старомодной»: по ее мнению, постоянный интим с четырьмя мужчинами безопаснее случайных связей.
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