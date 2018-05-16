Ева Лонгория снялась в смелой фотосессии накануне родов

Ева Лонгория вот-вот должна родить. Актриса находится на последних месяцах беременности, но продолжает выходить в свет и активно работать. Пару дней назад она посетила благотворительный обед, а после снялась в смелой фотосессии для журнала Iris Covet Book. На кадрах актриса предстала в нескольких образах.

Ева Лонгория

Ева рассказала журналистам, что ее супруг Хосе Бастон не хотел, чтобы пресса узнала о ее беременности. Однако актриса успокоила мужа, заявив, что ей регулярно приписывают беременность, когда она немного поправляется.

Ева Лонгория

Ева Лонгория

Сейчас они напишут, что я опять переела. А я их удивлю, что на этот раз действительно беременна!

Напомним, что Ева Лонгория и бизнесмен Хосе Антонио Бастон связали себя узами брака в мае прошлого года после трех лет отношений. В декабре стало известно, что у супругов будет сын, который появится на свет уже в мае.