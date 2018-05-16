Муж представил Ковальчук на фото в невыгодном свете

Сама певица назвала себя «коротконожкой».

«А в Москве тоже очень неплохо! Можно и работать, и успевать принимать солнечные ванны!», — поделилась экс-солистка «Блестящих» своим открытием с поклонниками. И в доказательство приложила свой снимок в купальнике.

14 Май 2018 в 7:44 PDT А затем посетовала, что выглядит на нем коротконожкой. А ведь фотографировал ее любимый муж!

Подписчики принялись наперебой утешать девушку, говоря, что в таком ракурсе даже у супермодели ноги покажутся в два раза короче, чем на самом деле. Впрочем, Юлия на самом деле и не думала расстраиваться, ведь она знает, что выглядит прекрасно.

Напомним, прошлой осенью, Ковальчук и ее муж Алексей Чумаков впервые стали родителями, на свет появилась дочка пары. Причем, о беременности поклонники долго не догадывались. И если бы не округлившийся животик, который уже явно выделялся на седьмом месяце, то никто бы ничего и не понял, ведь в остальном фигура звезды осталась такой же точеной.

Ну а спустя меньше чем полгода после родов Юлия вернула себе былые формы. Скорее всего, секрет артистки в том, что она всю жизнь занималась спортом. По образованию Ковальчук — профессиональный хореограф.

«В форму я начала приводить себя сразу после родов. Не фанатично. Но по чуть-чуть каждый день. Сначала правильно дышала, чтобы кожа на животике начала восстанавливаться, а когда стало можно — качала пресс (практически каждый день), много ходила, в том числе с малышкой на руках, и до сих пор считаю, что кое-что еще нужно подтянуть», — объясняла Юлия своим фолловерам. И глядя на стройную фигуру Ковальчук, хочется взять ее советы на заметку, даже если ты не молодая мама, а обычная девушка.

Принять участие в опросе «А вы готовы к пляжному сезону?» в полной версии материала на сайте Woman's Day Ковальчук очень интимно поздравила мужа с днем рождения

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