Рита Дакота оправдалась за свой брак

На многочисленные вопросы поклонников, как певице и ее супруг Владу Соколовскому удалось создать такую образцовую семью, словно сошедшую со страниц глянцевого журнала, певица отвечает просто — на самом деле молодые люди ничего не строили, они просто счастливы каждому дню, проведенному вместе. Рита считает, что семья предназначена для того, чтобы получать удовольствие от жизни. Дакота и ее муж убеждены, что отношения между двумя людьми могут существовать только при условии получения радостных эмоций, свободы выбора.

Риту всегда приводят в недоумение аргументы тех людей, которые считают, что в браке необходимо продержаться как можно дольше. Певица отказывается относиться к союзу двух любящих сердец в таком свете. Дакота считает, что «держаться» в семье — самое ужасное, что может произойти в жизни любого человека. Исполнительница посоветовала подписчикам существовать в этом мире по собственному сценарию, не обращая внимания на устоявшиеся принципы.

Читатели блога согласились с Ритой: «Отношениями нужно наслаждаться. Зачем они нужны, если они просто создают лишние проблемы? Тогда легче без них. У тебя и так куча проблем, ещё и домой приходи, работай над отношениями. Просто у нас отложилась мысль ещё с советских времен, что, если выбрала мужа жена, то должна жить с ним».