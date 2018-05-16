Ещё
Рита Дакота оправдалась за свой брак
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рита Дакота оправдалась за свой брак 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: ritadakota
На многочисленные вопросы поклонников, как певице и ее супруг Владу Соколовскому удалось создать такую образцовую семью, словно сошедшую со страниц глянцевого журнала, певица отвечает просто — на самом деле молодые люди ничего не строили, они просто счастливы каждому дню, проведенному вместе. Рита считает, что семья предназначена для того, чтобы получать удовольствие от жизни. Дакота и ее муж убеждены, что отношения между двумя людьми могут существовать только при условии получения радостных эмоций, свободы выбора.
Риту всегда приводят в недоумение аргументы тех людей, которые считают, что в браке необходимо продержаться как можно дольше. Певица отказывается относиться к союзу двух любящих сердец в таком свете. Дакота считает, что «держаться» в семье — самое ужасное, что может произойти в жизни любого человека. Исполнительница посоветовала подписчикам существовать в этом мире по собственному сценарию, не обращая внимания на устоявшиеся принципы.
Читатели блога согласились с Ритой: «Отношениями нужно наслаждаться. Зачем они нужны, если они просто создают лишние проблемы? Тогда легче без них. У тебя и так куча проблем, ещё и домой приходи, работай над отношениями. Просто у нас отложилась мысль ещё с советских времен, что, если выбрала мужа жена, то должна жить с ним».
Russianshowbiz.info: последние новости
Двоюродную сестру Принца Гарри не пригласили на свадьбу Айза рассказала о "голых людях" Ариана Гранде рассталась с возлюбленным
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Модель показала «стыдное место» на красной дорожке68
43-летняя Рудковская готовится родить ребенка6
Раскрыты главные уловки педофилов в Сети
Женские купальники заменили скотчем90
Британка, живущая с четырьмя мужчинами, вышла замуж14
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
06:59
Тесты, которые расскажут всё о вашем здоровье
Здоровье
06:22
Как и что видит слепой человек
Здоровье
00:17
43-летняя Рудковская готовится родить ребенка
Звёзды
09:08
Мифы о еде, в которые вы все еще верите
Еда
03:54
Звезды, которые вынуждены были бомжевать
Звёзды
12:25
Трагические судьбы вундеркиндов СССР
Дети
01:00
Голая Бузова прикрылась пальмовой ветвью
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение