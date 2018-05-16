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Проблему разводов в Башкирии будут решать с помощью семейных медиаторов
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Проблему разводов в Башкирии будут решать с помощью семейных медиаторов 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
В Башкирии семейным парам, которые находятся на грани развода, помогут найти общий язык и сохранить отношения. Проблемой озаботились в Министерстве семьи РБ.
Проект, который в ведомстве подготовили специально к Неделе семьи, называется «Семейная медиация».
— В Уфе: в Демском, Советском, Октябрьском, Орджоникидзевском, а также в Бирском, Чишминском, Кармаскалинском районах и в Кумертау, где больше всего распадаются браки, с семейными парами, желающими развестись, будут работать семейные медиаторы, — сказала руководитель ведомства Ленара Иванова.
14 психологов Башгоспедуниверситета уже прошли обучение и готовы оказывать парам консультационные услуги.
В рамках этой же акции во вторник, 15 мая, в Министерстве семьи обещали отпустить семейных сотрудников с работы пораньше. Предложение носило рекомендательный характер. Итоги проведения акции «Счастливый час» должны подвести через несколько дней.
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