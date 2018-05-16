Проблему разводов в Башкирии будут решать с помощью семейных медиаторов

В Башкирии семейным парам, которые находятся на грани развода, помогут найти общий язык и сохранить отношения. Проблемой озаботились в Министерстве семьи РБ.

Проект, который в ведомстве подготовили специально к Неделе семьи, называется «Семейная медиация».

— В Уфе: в Демском, Советском, Октябрьском, Орджоникидзевском, а также в Бирском, Чишминском, Кармаскалинском районах и в Кумертау, где больше всего распадаются браки, с семейными парами, желающими развестись, будут работать семейные медиаторы, — сказала руководитель ведомства Ленара Иванова

14 психологов Башгоспедуниверситета уже прошли обучение и готовы оказывать парам консультационные услуги.

В рамках этой же акции во вторник, 15 мая, в Министерстве семьи обещали отпустить семейных сотрудников с работы пораньше. Предложение носило рекомендательный характер. Итоги проведения акции «Счастливый час» должны подвести через несколько дней.