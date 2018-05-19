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Виктория Боня больше не скрывает своего возлюбленного и публикует романтические фотографии с ним
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Виктория Боня больше не скрывает своего возлюбленного и публикует романтические фотографии с ним 

WMJ.ru 39 минут назад
Фото: WMJ.ru
Виктория Боня на днях в рамках Каннского кинофестиваля представила поклонникам и миру своего нового возлюбленного, которого так долго скрывала. Им оказался французский миллионер Пьер Андюран. После обнародования своего нового романа, звезда Instagram решила больше не прятать любимого и начала делиться совместными фотографиями. Несколько часов назад Боня опубликовала фотографию, на которой она запечатлена с Андюраном. В подписи Виктория лакончино поставила смайл-сердце.
«Красивый европейский мужчина, точеные черты лица, все норм»; «Как одна милая и очень уютная фотография»; «Расцвела аж, от такого миллиардера все расцветут. Хорошо, если там еще есть и взаимность в сексе!»; «Пьер думаю тоже не на долго задержится. Поматросит и бросит Боньку»; «Обычная фотография, два знакомых человека. И блеска в глазах ни у нее ни у него… на руки его обратите внимание», — пишут свои мысли фолловеры Бони. Также среди комментариев попадаются много сравнений с Алексом Смерфитом, экс-бойфрендом и отцом дочери Бони.
А как тебе новый возлюбленный Виктории?
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Фото:Instagram
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