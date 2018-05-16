Виктория Боня перестала скрывать нового возлюбленного-миллиардера

Около года назад Виктория Боня объявила о том, что рассталась со своим возлюбленным Алексом Смерфитом, от которого родила дочь. Пара была вместе пять лет, но даже после расставания они смогли сохранить теплые дружеские отношения ради общей дочки. По словам самой Виктории, сейчас они с Алексом просто друзья.

Все это время Боне приписывали бесчисленное количество романов, а модель лишь подливала масла в огонь и периодически намекала на то, что ее сердце вновь занято и даже говорила о скором замужестве. Наконец Виктрия перестала скрывать своего нового возлюбленного. На днях Боня на красной дорожке Каннского кинофестиваля со спутником — им оказался французский миллиардер и нефтяной трейдер Пьер Андюран.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1779145581978058871_5510916"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.159375)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.159375)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Пьер был женат на российской модели, но развелся два года назад. Виктория в беседе с журналистами подтвердила, что их с мужчиной связывают сильные чувства.

«У нас все серьезно. Мы уже познакомили наших детей: от прошлого брака у Пьера есть дочь — такого же возраста, как моя Анджелина. Он действительно был женат на российской модели: они официально развелись 2 года назад, расстались — 4 года назад», — рассказала Боня для Hello!