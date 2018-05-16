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Женщина была в ужасе, когда к ней подошел мужчина. Но потом случилось ЭТО.
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Женщина была в ужасе, когда к ней подошел мужчина. Но потом случилось ЭТО. 

Карельские вести 28 минут назад
Фото: Карельские вести
Женщина была на работе. Вдруг зазвонил телефон, и ей сказали, что ее дочь заболела.
Она сразу же решила поехать к ней, но перед этим женщина решила заехать в аптеку. Купив все лекарства, женщина увидела, что ключи остались в машине.
Женщина не знала, что ей делать. Она позвонила няне и рассказала всю историю:
— Ты должна найти какой-нибудь крючок, при помощи него ты сможешь открыть дверь.
Женщина оглянулась вокруг и увидела на земле крючок. Она попыталась открыть дверь, но ничего не вышло. Находясь в полном отчаянии, она начала просить Бога о помощи. Через пару минут перед ней появился старый мужчина с бородой. Мужчина подошел к ней и сказал:
— Чем я могу вам помочь?
— Не могли бы вы мне помочь открыть мою машину? Мне срочно надо домой к моей дочери.
— С радостью.
Мужчина подошел к машине, и через 2 минуты дверь уже была открыта. Женщина со слезами на глазах сказала:
— Спасибо вам большое. Вы очень хороший человек.
На что мужчина ответил:
— Мисс, это вам так только кажется. Я только сегодня вышел из тюрьмы за воровство машин.
Женщина обняла мужчину и сказала:
— Спасибо тебе, Господи, за то, что послал мне профессионала.
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