Женщина была в ужасе, когда к ней подошел мужчина. Но потом случилось ЭТО.

Женщина была на работе. Вдруг зазвонил телефон, и ей сказали, что ее дочь заболела.

Она сразу же решила поехать к ней, но перед этим женщина решила заехать в аптеку. Купив все лекарства, женщина увидела, что ключи остались в машине.

Женщина не знала, что ей делать. Она позвонила няне и рассказала всю историю:

— Ты должна найти какой-нибудь крючок, при помощи него ты сможешь открыть дверь.

Женщина оглянулась вокруг и увидела на земле крючок. Она попыталась открыть дверь, но ничего не вышло. Находясь в полном отчаянии, она начала просить Бога о помощи. Через пару минут перед ней появился старый мужчина с бородой. Мужчина подошел к ней и сказал:

— Чем я могу вам помочь?

— Не могли бы вы мне помочь открыть мою машину? Мне срочно надо домой к моей дочери.

— С радостью.

Мужчина подошел к машине, и через 2 минуты дверь уже была открыта. Женщина со слезами на глазах сказала:

— Спасибо вам большое. Вы очень хороший человек.

На что мужчина ответил:

— Мисс, это вам так только кажется. Я только сегодня вышел из тюрьмы за воровство машин.

Женщина обняла мужчину и сказала:

— Спасибо тебе, Господи, за то, что послал мне профессионала.