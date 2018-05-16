Парень позвал девушку замуж и обомлел

Джей Кларк поделился романтическим видео, в котором он делает предложение своей возлюбленной Маркелле. Ролик собрал более 2,6 млн просмотров, но, вопреки ожиданиям Кларка, вместо восторженных отзывов его завалили негативными комментариями.

Феминистки стали обвинять Джея в том, что он помешал Маркелле «сиять». Одна из них заявила, что это все «эгоизм» и «манипулятивный треш», который любят устраивать мужчины.

Baby, I love you with everything in me..who would’ve thought we’d make it this far? 6 years ago I asked you to be my girlfriend in the halls of Dutchtown High and here you are today MY FIANCÈ! Congrats on graduating today! Now we can put all the things we talked about in play❤️ pic.twitter.com/hZhwDwa4ZK— JuicemanJames (@_JayClark_) 11 мая 2018 г.

Все дело в том, что парень сделал предложение своей девушке на церемонии по случаю окончания университета. До этого момента Джей и Маркелла встречались шесть лет.

Но пользователи, просмотревшие видео, решили, что гораздо более важным для девушки должно было стать событие, знаменующее ее успехи и достижения в учебе, а не какая-то там семейная жизнь, и что Кларк испортил момент.

Впрочем, Маркелла обвинила критиков в зависти и сказала, что ей понравилось предложение и то, что оно состоялось в тот день, когда она получила ученую степень.