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Парень позвал девушку замуж и обомлел
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Парень позвал девушку замуж и обомлел 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Рамблер
Джей Кларк поделился романтическим видео, в котором он делает предложение своей возлюбленной Маркелле. Ролик собрал более 2,6 млн просмотров, но, вопреки ожиданиям Кларка, вместо восторженных отзывов его завалили негативными комментариями.
Феминистки стали обвинять Джея в том, что он помешал Маркелле «сиять». Одна из них заявила, что это все «эгоизм» и «манипулятивный треш», который любят устраивать мужчины.
Все дело в том, что парень сделал предложение своей девушке на церемонии по случаю окончания университета. До этого момента Джей и Маркелла встречались шесть лет.
Но пользователи, просмотревшие видео, решили, что гораздо более важным для девушки должно было стать событие, знаменующее ее успехи и достижения в учебе, а не какая-то там семейная жизнь, и что Кларк испортил момент.
Впрочем, Маркелла обвинила критиков в зависти и сказала, что ей понравилось предложение и то, что оно состоялось в тот день, когда она получила ученую степень.
Женский форум
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