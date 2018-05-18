«Не пенсия, а стипендия!»: Алена Свиридова обозначила свое отношение к возрасту

Известная певица Алена Свиридова посетила студию телешоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Она откровенно рассказала о том, как относится к своему возрасту и как непросто складывались ее отношения с мужчинами. Зрители отметили, что звезда отлично выглядит и не скрывает, что пользуется услугами косметологов.

Популярная в 90-х годах исполнительница и телеведущая Алена Свиридова сейчас продолжает писать песни, не стесняется своего возраста, живет интересной и насыщенной жизнью. В программе «Секрет на миллион» звезда дала ответы на многочисленные вопросы Леры Кудрявцевой. Она гордо называет себя пенсионеркой, не считая нужным печалиться из-за того, что молодость осталась в прошлом: «Это не пенсия, это стипендия! Поймала себя на мысли, что мне вроде как стыдно, что я такая старая карга. Но это же не венерическая болезнь, что тебе столько, почему ты должен этого стесняться?»

Свиридова не стала скрывать, что у нее были многочисленные романы и несколько браков, которые распались. Певица сожалеет, что мало времени уделяла старшему сыну, тогда как младшему его досталось в избытке. Селебрити продемонстрировала в эфире свой дом, которым очень гордится. Артистка вспоминает, что некрасиво повела себя с первым мужем, жалеет о втором браке и вспоминает об изменах третьего избранника. Сейчас знаменитость живет в гражданском браке с предпринимателем Давидом Варданяном, который младше ее почти на 15 лет. Алена приняла решение больше не выходить замуж, поскольку не считает штамп в паспорте необходимостью.

Телезрители комментируют слова Алены Свиридовой: «Молодец, в 55 лет такая красотка!» «Отлично выглядит, лучше, чем на фото в Инстаграме». «Оригинально обозначила свое отношение к возрасту!»

«Не понимаю я этих программ, прийти и вывалить грязное белье на всю страну». «Умница, что отлично сохранилась и счастлива, судя по всему». «Она такая интересная, веселая, приятно смотреть».