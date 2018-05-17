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Жизнь — не розовый фламинго.
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Жизнь — не розовый фламинго. 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Алена Свиридова впервые откровенно расскажет о себе и своих тайнах в студии «Секрета на миллион» НТВ.
В ближайшую субботу кресло студии «Секрета на миллион» займет известная артистка Алена Свиридова. Сегодня она — не только знаменитая и популярная певица, автор песен, композитор, но и актриса, телеведущая, которая гордится своим возрастом, сама себя называет пенсионеркой и живет при этом полной жизнью.
В предельно откровенной беседе артистка расскажет, как пережила кризис среднего возраста и приняла себя новую, и к тому же признается, что не скрывает истинный возраст.
Важной темой для обсуждения станут романы Алены. Она прояснит, почему через 5 лет отношений сбежала от первого мужа, который подарил ей сына и фамилию, с какой проблемой столкнулась, будучи женой дипломата, и с кем ей изменял третий избранник.
Также Алена раскроет подробности романтической истории с нынешним возлюбленным Давидом и вспомнит, как он воспринял ее решение больше никогда не выходить замуж.
Певица радушно познакомит телезрителей со своей мамой, родным братом и сыновьями — воспитанию старшего Василия помешала карьера, а младшего Григория любящая мать слишком избаловала. И именно в эфире программы НТВ Алена впервые найдет в себе силы рассказать страшную правду о своем отце. Смотрите программу «Секрет на миллион» с участием Алены Свиридовой в субботу, 19 мая, в 17:00 на НТВ.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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