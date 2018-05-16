Почему не стоит называть женщин «сложными»

Когда моя знакомая сказала, что общается только с мужчинами, потому что женщины «слишком сложные», я задумалась. Я вспомнила о всех случаях, когда этот стереотип был направлен на меня.

Вспомнила случаи, когда мой бывший партнер пытался убедить меня в моей неправоте и не слушал меня, называя меня слишком мстительной, и пытаясь доказать мне, что я упускаю что-то важное. Вспомнила случай, когда я спросила своего другого бывшего партнера, почему он отпускал про меня грубые шутки, а он ответил, что я слишком глубоко анализировала это. И это не говоря о всех мужчинах, которых мы видим на ТВ и в реальной жизни, закатывающих глаза и вздыхающих — «Ох уж эти женщины!»

Я не думаю, что я единственная, столкнувшаяся с этим. Огромному количеству женщин говорили, что они слишком все усложняют — особенно если, боже упаси, они попросят о чем-то в отношениях. По непонятной причине, принято считать что мужчины простые, а женщины — «сложные».

Но так ли это? Ответ на этот вопрос прост — нет.

Большинство мнений о таких различиях между мужчинами и женщинами не подкреплены научными фактами. Наиболее вероятно, что этот стереотип используется для дискредитации эмоций и чувств женщины, что не есть здорово. Мы должны прекратить говорить, что женщины сложные, и начать сочувствовать им в таких ситуациях. Вот почему:

1. Отношение к обычным эмоциям, как к чему-то неправильному

Девушка не может решить, что заказать на ужин? Она просто глупая и зацикленная на себе, точно. Ей трудно эмоционально подготовиться к сексу? Она слишком скромная и закрытая — и не важно, что у нее мог быть негативный опыт. Ей не нравится, когда ее молодой человек разговаривает с ней свысока? Ох, она такая требовательная!

Когда люди говорят что женщины слишком сложные, они обычно имеют в виду характер, а не обстоятельства. Но в действительности, эти «трудности» возникают из-за социальных гендерных норм, которые делают темы еды, секса и отношений нелегкими. Если женщины кажутся сложными — это на деле не они, а медиа и стереотипы вокруг них. Как мы, женщины, можем не реагировать на весь направленный на нас негатив в «сложной» манере?

Женщин, сталкивающихся с такими проблемами, стоит выслушать и поддержать, а не обвинять.

2. Это пренебрежительно

Одним из распространенных следствий того, что на женщин вешают такой ярлык, является отказ от их чувств и просьб. Это может привести к огромному количеству газлайтинга в отношениях. Я уже упоминала два случая, когда меня лично затрагивали мужчины, подразумевающие, что я была слишком сложной, чтобы обратить на себя внимание. К сожалению, их было гораздо больше. Этот опыт заставил меня неохотно отстаивать себя в отношениях, даже когда мой партнер ничего не говорит. Один бывший вздохнул бы от раздражения, когда я была недовольна им и сказал, что мы должны просто наслаждаться прекрасным днем. Другой спросил бы, почему мне пришлось «заставить его чувствовать себя плохо о себе», когда я выразила обиду на то, что он сказал. Вместо того, чтобы брать на себя ответственность за свои действия или говорить о том, с чем я сталкиваюсь, я стала антагонисткой, и мои проблемы никогда не рассматривались. Возможно, женщины с большей вероятностью выскажутся, когда что-то пойдет не так в отношениях. В конце концов, благодаря давлению мужественности мужчины социализируются, чтобы не говорить о своих чувствах, особенно когда дело касается динамики отношений. Женщины в конечном итоге делают много эмоционального труда, чтобы понять потребности мужчин и встретиться с ними, но мужчины редко делают то же самое для нас. Зачем утруждать себя, когда можно просто игнорировать, называя нас слишком сложными?

3. Это подразумевает, что мужчины простые

Вера в то, что «женщины сложны, мужчины просты» содержит так много гендерных стереотипов, не говоря уже об игнорировании людей, которые идентифицируют себя как небинарные.

Это происходит практически во всех сферах жизни: женщины якобы хотят иметь длинный список вещей в отношениях, а мужчины просто хотят секса. Женщинам невозможно угодить в постели, а мужчинам легко. Женщины эмоционально относятся ко всему, в то время как мужчины не имеют чувств вообще. На самом деле можно утверждать, что де-усложнение усугубляет ситуацию. Если мужчины кажутся более простыми, потому что они менее склонны к эмоциональности, это на самом деле эффект токсичной мужественности — огромная часть нашей культуры, которая оказывает давление на людей, чтобы они не показывали свои эмоции и не просили помощи. В конце концов, это не только вредит женщинам, но и вредит мужчинам и людям в их жизни. Работа с кем-то, кто прячет или игнорирует свои эмоции, может быть сложнее, чем общаться с человеком, который прямо заявляет о своих потребностях и чувствах. Поддержка этих стереотипов также игнорирует широту эмоциональных переживаний, которые могут иметь мужчины, и все, что они хотят от жизни, кроме секса, еды и просмотра футбольных матчей. Человек, который выбегает из комнаты во время спора, почти никогда не ставится под сомнение, потому что ожидается, что мужчинам не придется выдумывать свои чувства, и это плохо для всех участников конфликта.

4. Это де-легитимизирует наши собственные перспективы

Во многих ситуациях, когда женщин называют сложными, многие из нас могут четко объяснить, почему мы делаем то, что делаем. Наше поведение не сложно для нас. Но люди не слушают наши версии истории. Из-за того, что люди могут не понимать наше поведение, оно считается объективно сложным. И поскольку все больше мужчин занимают позиции власти в нашем обществе, а мужские взгляды часто рассматриваются как универсальные, то, как женщин учат распознавать наши эмоции, воспринимается негативно. Если люди, которые считают, что наше поведение настолько трудно декодировать, поставили бы себя на наше место, они увидели бы, что есть причина, по которой мы можем делать «сложные» вещи. Один мужчина узнал об этом после переключения подписей электронной почты с женщиной-коллегой. Их босс подумал, что она была просто медленной, потому что сотрудничество с клиентами занимало ее дольше. Но когда ее коллега начал подписывать электронные письма ее именем, он понял, что она заняла больше времени, потому что люди относились к ней жестче. Называние нас сложными не дает возможности увидеть такие проблемы. Вместо этого просто укрепляется идея о том, что нам не хватает опыта и мы вечно нуждаемся в помощи.

5. Это дискриминирует актуальные проблемы психического здоровья

Идея о том, что женщины слишком сложны, часто выражается в трудовых терминах. Мы называем себя сумасшедшим, биполярными или психотическими, чтобы передать эту идею. Использование этих слов вне их клинического контекста очень проблематично, потому что эти болезни — трудная борьба, с которой сталкиваются люди, а не оскорбления, чтобы противостоять другим. Женщины, которым с малых лет рассказывают, что быть нервными и эмоциальными — часть их характера, часто не обращаются к врачу с реальными психологическими проблемами, потому что считают, что это просто их натура. Как человек, который боролся с депрессией и тревогой, я вела свою собственную психологическую борьбу менее серьезно, потому что я предполагала, что перепады настроения или эмоциональные проблемы были лишь частью женщины. Использование слова «сложные» для описания женщин — просто более вежливое прикрытие для охартеризрования их как «сумасшедших». Чтобы гарантировать, что каждый, у кого есть проблемы с психическим здоровьем, может получить диагностику и лечение, нам нужно избавиться от этой идеи, что плохое психическое здоровье является естественным состоянием женщины.

Нет ничего по своей сути неправильного с тем, чтобы быть сложным, если это означает наличие богатых, нюансных мыслей и чувств. Но называние женщин сложными не дает нам поставить себя на их место. Это подразумевает, что мотивы мужчин и женщин проистекают из-за различной природы, и мы не можем понять друг друга. Вот как действует гендерный принцип угнетения: люди не ставят себя на место женщин, поэтому считают, что им не нужно заботиться о них. Чтобы создать динамику здоровых отношений для всех, нам всем необходимо учесть, что женщины, в конце концов, не слишком сложные.

Сообщение Почему не стоит называть женщин «сложными» появились сначала на Умная.