«Что-то здравое в этом есть»: Анита Цой высказалась о мужских изменах

Анита Цой пообщалась с журналистами, которые, в частности, затронули тему ее отношений с мужем. Певица призналась, что всегда советуется со своим супругом по всем ключевым моментам. В семье звезды так повелось с самых первых дней брака. Она пояснила, что ее супруг занимал ответственные посты и она взяла за правило вести себя так, чтобы не компрометировать мужа.

Анита призналась, что, как и в любой семье у них бывали конфликты и супруги ревновали друг друга. Но после долгих дет брака поняли, что это не к чему. Корреспонденты поинтересовались у звезды, правдой ли является то, что на ее исторической родине в Корее принято, чтобы жены сами подыскивали своим мужьям любовниц.

На это певица привела пример своей тети, которая живет в Южной Корее. Она рассказала, что та на самом деле подыскивала для своего супруга девушку, чтобы тот мог снимать стресс после трудового дня. Она отметила, что это было примерно 20 лет назад, но этот факт ее поразил и она не знала, что и думать по этому поводу.

Анита призналась, что лишь по прошествии времени отчасти восприняла эту идею. «Сегодня понимаю, что она имела в виду, говоря о том, что зачем ей в доме нужны какие-то проблемы, связанные с работой мужа, его плохое эмоциональное состояние. Он, наоборот, должен приходить домой расслабленный, с улыбкой на лице», — поясняет артистка.

Ее тетя здраво рассудила, что она — жена, которую муж обеспечивает, заботится о ней и о их детях, а та девушка для него ничего не значит, поэтому ревновать супруга к ней бессмысленно. «Конечно, принять это невозможно! Но что-то здравое в этом есть, наверное», — цитирует Аниту Цой сайт Argumenti.ru.