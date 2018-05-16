Ещё
Как первый секс влияет на отношения пары
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как первый секс влияет на отношения пары 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Американские психологи утверждают, что длительность отношений зависит от первой интимной близости. Чтобы выяснить это, сотрудники Калифорнийского университета опросили более 800 человек разного возраста.
Исследователи собрали информацию о длительных и краткосрочных отношениях добровольцев, начиная со дня знакомства. Психологи отметили, что принципиальной разницы в развитии отношений в зависимости от пола и возраста не наблюдалось.
Примечательно, что краткосрочные и долгосрочные отношения начинаются одинаково, сообщает "Газета.ru". Различия становятся заметными после того, как люди проводят вместе несколько недель или месяцев.
Исследователи установили, что и в обоих видах отношений романтический интерес растет с одинаковой скоростью. Однако в краткосрочных он в определенный момент начинает сходить на нет, в то время как в длительных продолжает нарастать.
Оказалось, что это расхождение наблюдается после первого полового контакта. Психологи заключили: чем секс лучше, тем выше вероятность, что отношения будут серьезными.
Ранее американские ученые сделали еще одно удивительное открытие о сексе. Оказалось, что в браке женщины испытывают сексуальное желание чаще партнеров, а мужчины от этого страдают. Осложняет жизнь мужчин и постоянный страх перед возможными проблемами с эрекцией либо перед тем, что они не получат удовольствия во время занятий любовью.
Дни.ру: последние новости
Раскрыты неожиданные данные о сексе в браке Раскрыты неожиданные факты о сексе Раздувшаяся Кудрявцева сияет от счастья рядом с молодым мужем
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Знаменитости научили девушек натягивать бикини17
43-летняя Рудковская готовится родить ребенка9
Женские купальники заменили скотчем91
Модель показала «стыдное место» на красной дорожке71
Тесты, которые расскажут всё о вашем здоровье
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
06:59
Тесты, которые расскажут всё о вашем здоровье
Здоровье
06:22
Как и что видит слепой человек
Здоровье
00:17
43-летняя Рудковская готовится родить ребенка
Звёзды
09:08
Мифы о еде, в которые вы все еще верите
Еда
03:54
Звезды, которые вынуждены были бомжевать
Звёзды
12:25
Трагические судьбы вундеркиндов СССР
Дети
01:00
Голая Бузова прикрылась пальмовой ветвью
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение