Как первый секс влияет на отношения пары

Американские психологи утверждают, что длительность отношений зависит от первой интимной близости. Чтобы выяснить это, сотрудники Калифорнийского университета опросили более 800 человек разного возраста.

Исследователи собрали информацию о длительных и краткосрочных отношениях добровольцев, начиная со дня знакомства. Психологи отметили, что принципиальной разницы в развитии отношений в зависимости от пола и возраста не наблюдалось.

Примечательно, что краткосрочные и долгосрочные отношения начинаются одинаково, сообщает "Газета.ru" . Различия становятся заметными после того, как люди проводят вместе несколько недель или месяцев.

Исследователи установили, что и в обоих видах отношений романтический интерес растет с одинаковой скоростью. Однако в краткосрочных он в определенный момент начинает сходить на нет, в то время как в длительных продолжает нарастать.

Оказалось, что это расхождение наблюдается после первого полового контакта. Психологи заключили: чем секс лучше, тем выше вероятность, что отношения будут серьезными.

Ранее американские ученые сделали еще одно удивительное открытие о сексе. Оказалось, что в браке женщины испытывают сексуальное желание чаще партнеров, а мужчины от этого страдают. Осложняет жизнь мужчин и постоянный страх перед возможными проблемами с эрекцией либо перед тем, что они не получат удовольствия во время занятий любовью.