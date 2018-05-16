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Преимущества быть «просто хорошими друзьями»
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Преимущества быть «просто хорошими друзьями» 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Получивший фактический отказ человек чувствует себя несчастным и совершенно неудачливым. Неприятные эмоции подогреваются стереотипами о любви как смысле жизни.
На самом деле не все так просто. Хорошо это или плохо, но состоящие в любовных отношениях люди бывают не менее (а подчас даже более) несчастны, чем одиночки. Драматическим сценам между парами могут позавидовать даже лучшие голливудские сценаристы. Скандалы, выяснения отношений, обиды: все это — почти неотъемлемая часть сосуществования двух людей.
В то же время дружба позволяет проявить самые высокие и благородные чувства: терпение, поддержку, юмор, внимание. И в первую очередь доброту.
В этом случае мы ждем намного меньше, а значит, легче прощаем. Это может показаться странным, но именно дружба приносит удовольствия, приписываемые романтическим отношениям.
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