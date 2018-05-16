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Боня закрутила роман с французским миллиардером
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Боня закрутила роман с французским миллиардером 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
После расставания с Алексом Смерфитом звезда реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня на протяжении долгого времени скрывала подробности своей личной жизни от публики. Однако неоднократно заявляла в соцсетях о том, что встретила новую любовь.
На днях теледива блистала шикарными нарядами на красной дорожке Каннского кинофестиваля в компании французского миллиардера и нефтяного трейдера Пьера Андюрана. Известно, что он был женат на российской модели, но два года назад официально развелся. По словам Бони, у них уже «все серьезно». Пара познакомила друг с другом своих детей: у Пьера есть дочь от прошлого брака — одногодка Анджелины, дочки Вики, передает «Hello!».
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Женский форум
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