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Женщина на миллиард: у Бони новый роман и снова с олигархом
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Женщина на миллиард: у Бони новый роман и снова с олигархом 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
38-летняя модель похоже наконец обрела свое женское счастье.
На днях Виктория Боня появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля под руку с 41-летним Пьером Андюраном, поклонники и журналисты тут же заподозрили роман между ними. С момента расставания Виктории с итальянским миллионером Алексом Смерфитом прошло уже два года. За это время ей приписывали многочисленные романы, хотя сама звезда о своей личной жизни предпочитала не распространяться.
Виктория Боня и Пьер Андюран
На этот раз Боня не стала томить поклонников неизвестностью и тут же призналась, что состоит в отношениях с Андюраном. В интервью журналу Hello она заявила о серьезных намерениях своего новго мужчины: «У нас все серьезно. Мы уже познакомили наших детей: от прошлого брака у Пьера есть дочь — такого же возраста, как моя Анджелина». Напомним, что от союза с ирландским миллионером Смерфитом у Бони есть дочка Анджелина. Пара распалась, но сохранила дружеские отношения и продолжает вместе воспитывать общего ребенка
Виктория Боня и Пьер Андюран
Виктория Боня и Пьер Андюран
Виктория Боня и Пьер Андюран
С выбором мужчины Боня снова не прогадала. Ее избранник Пьер Андюран — французский миллиардер и успешный нефтяной трейдер. Андюран большой любитель русских красавиц, он был женат на русской модели. В 2011 году он узаконил отношения с Евгенией Слюсаренко. Однако, по словам Виктории, два года назад пара официально оформила развод, а разъехалась и того раньше — еще в 2014 году.
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