Фабрегас женился на 42-летней экс-супруге ливанского миллиардера

Полузащитник «Челси» и сборной Испании Сеск Фабрегас на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографии со своей свадьбы. Избранницей хавбека стала мать трех его детей 42-летняя Даниэлла Семаан.

Церемония прошла в Англии, во дворце Кливден, построенном в середине XIX века. По данным СМИ, организатором свадьбы и подружкой невесты выступила дочь Семаан от первого брака.

Отметим, что Фабрегас познакомился со своей будущей женой в то время, когда она состояла в браке с ливанским миллиардером Эли Тактуком. В 2013 году у пары родилась дочь Лия, в 2015-м — Капри, а в 2017-м они стали родителями сына Леонардо.

Публикация от Cesc Fàbregas (@cescf4bregas) 15 Май 2018 в 5:34 PDT Публикация от Cesc Fàbregas (@cescf4bregas) 15 Май 2018 в 11:02 PDT