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Фабрегас женился на 42-летней экс-супруге ливанского миллиардера
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Фабрегас женился на 42-летней экс-супруге ливанского миллиардера 

Спорт-Экспресс 51 минуту назад
Полузащитник «Челси» и сборной Испании Сеск Фабрегас на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографии со своей свадьбы. Избранницей хавбека стала мать трех его детей 42-летняя Даниэлла Семаан.
Церемония прошла в Англии, во дворце Кливден, построенном в середине XIX века. По данным СМИ, организатором свадьбы и подружкой невесты выступила дочь Семаан от первого брака.
Отметим, что Фабрегас познакомился со своей будущей женой в то время, когда она состояла в браке с ливанским миллиардером Эли Тактуком. В 2013 году у пары родилась дочь Лия, в 2015-м — Капри, а в 2017-м они стали родителями сына Леонардо.
Публикация от Cesc Fàbregas (@cescf4bregas) 15 Май 2018 в 5:34 PDT  Публикация от Cesc Fàbregas (@cescf4bregas) 15 Май 2018 в 11:02 PDT
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