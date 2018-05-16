Виктория Боня — о серьезных отношениях с французским олигархом: «Мы уже познакомили детей»

Некоторое время назад Боня перестала скрывать роман с Андюраном и смело постит совместные фото в Instagram. В новом интервью она подтвердила, что имеет самые далеко идущие намерения.

— призналась Боня в беседе с журналом Hello . Впервые пара появилась вместе перед показом фильма «Девушки солнца» Эвы Юссон, а позже Андюран присоединился к Боне перед премьерой «Черного клановца» Спайка Ли . Ранее избранник Виктории Бони был женат на российской модели Евгении Слюсаренко, а сама Боня в прошлом году рассталась с отцом своей дочери, британским миллионером Алексом Смерфитом. По словам Бони, ее возлюбленный развелся со Слюсаренко еще два года назад, а расстался — четыре года назад, так что об уводе предпринимателя из семьи не может быть и речи. Интересно, услышим ли мы звон свадебных колоколов для Виктории Бони и Пьера Андюрана?

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Фото:Instagram, Getty Images / Vittorio Zunino Celotto