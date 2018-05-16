Омич убил подругу за любовь к презервативам

Пьяный житель Омска убил свою подругу за нежелание заняться сексом без презерватива. 40-летний мужчина захотел небезопасного интима, но 41-летняя женщина отказала: раз нет презервативов — нет любви. Разгневанный любовник забил гостью до смерти.

Как сообщает СУ СКР по Омской области, убийца задержан. Во время ссоры женщина успела выйти из квартиры, но так и не смогла уйти домой.

«В ходе ссоры подозреваемый жестоко избил уходившую от него гостью, догнав женщину в подъезде. Потерпевшую обнаружили жильцы дома, которые вызвали скорую помощь», — говорится в сообщении.

Избитая женщина скончалась в больнице.