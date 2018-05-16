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Женщина зарезала своего молодого мужа после медового месяца
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Женщина зарезала своего молодого мужа после медового месяца 

News.ru 1 час назад
Пара — 43-летняя Татьяна Самойлова и её 23-летний супруг Сергей — не успела пожениться, как погрузились в бытовую рутину и ссоры. Один из конфликтов закончился поножовщиной.
Установлено, что Самойлова напала на мужа с ножом, от полученных ранений мужчина скончался.
Осматривая тело жертвы полиция обнаружила в кармане его брюк обручальное кольцо, которое он по неизвестным причинам снял.
«Не знаю, что между ними произошло, но после смерти его обручальное кольцо нашли в бриджах в кармане, он снял его. Какая-то серьёзная ссора произошла», — сказала «URA.RU» Людмила Николаевна, мать Сергея.
Также она подчеркнула, что долго уговаривала сына не жениться, но он не послушал её. Влюблённые расписались меньше месяца назад.
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