Женщина зарезала своего молодого мужа после медового месяца

Пара — 43-летняя Татьяна Самойлова и её 23-летний супруг Сергей — не успела пожениться, как погрузились в бытовую рутину и ссоры. Один из конфликтов закончился поножовщиной.

Установлено, что Самойлова напала на мужа с ножом, от полученных ранений мужчина скончался.

Осматривая тело жертвы полиция обнаружила в кармане его брюк обручальное кольцо, которое он по неизвестным причинам снял.

«Не знаю, что между ними произошло, но после смерти его обручальное кольцо нашли в бриджах в кармане, он снял его. Какая-то серьёзная ссора произошла», — сказала «URA.RU» Людмила Николаевна, мать Сергея.

Также она подчеркнула, что долго уговаривала сына не жениться, но он не послушал её. Влюблённые расписались меньше месяца назад.