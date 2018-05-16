Фиктивные браки звезд, о которых вы могли не знать

Дрю Бэрримор в юности была девушкой компанейской и очень добросердечной. Настолько, что согласилась помочь своему приятелю, нелегальному эмигранту Джереми Томасу, получить американскую прописку. Дрю не раздумывая приняла от приятеля предложение руки и сердца, а когда дело было сделано, с такой же легкостью развелась. Брак пары в общей сложности продлился 40 дней. Позже Джереми то ли в шутку, то ли всерьез даже заявил, что за это время успел влюбиться.

Наутро после одной из бурных вечеринок с огромным количеством алкоголя Бритни проснулась замужней дамой. Она расписалась со своим другом детства Джейсоном Александром. Дело было в 2004 году, в Лас-Вегасе, а уже на следующий день после бракосочетания певица осознала, какую ошибку совершила. Через два дня «супруги» развелись. Думаем, из той ситуации Спирс вынесла свой урок.

Брак Кармен Электры с баскетболистом Денисом Родманом продлился всего 9 дней. Позже в интервью певица призналась, что вышла замуж от отчаяния. «Моя жизнь очень изменилась — в самом плохом смысле этого слова. Можно сказать, что я встала на путь самоуничтожения», — поделилась Кармен.

В то время звезда потеряла сразу нескольких близких людей: сперва от рака умерла ее мать, а затем сестра скончалась от сердечного приступа. В Деннисе певица увидела родственную душу и посчитала, что он сможет вытащить ее из глубокой депрессии. Но этот союз не продлился долго: спустя 82 дня звезды развелись.

Ким и Крис были женаты 10 недель. Эту свадьбу обсуждали все мировые СМИ, причем, в основном, с финансовой точки зрения. На организацию торжества было потрачено около 20 миллионов долларов: весьма внушительная сумма, учитывая тот факт, что брак распался спустя несколько месяцев. Позже журналистам удалось выяснить, что этот роман был фикцией, и после развода Ким заплатила огромную сумму своему пиар-агенту, чтобы тот никому и никогда не рассказал правду.