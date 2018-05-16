Ещё
Фиктивные браки звезд, о которых вы могли не знать
Далее:
Читайте также:
Ещё
Изуродованный Богданов притащил любовницу в Канны
Изуродованный Богданов притащил любовницу в Канны

Фиктивные браки звезд, о которых вы могли не знать 

SNCmedia.ru 54 минуты назад
Фото: SNCmedia.ru
Дрю Бэрримор и Джереми Томас
Дрю Бэрримор в юности была девушкой компанейской и очень добросердечной. Настолько, что согласилась помочь своему приятелю, нелегальному эмигранту Джереми Томасу, получить американскую прописку. Дрю не раздумывая приняла от приятеля предложение руки и сердца, а когда дело было сделано, с такой же легкостью развелась. Брак пары в общей сложности продлился 40 дней. Позже Джереми то ли в шутку, то ли всерьез даже заявил, что за это время успел влюбиться.
Бритни Спирс и Джейсон Александр
Наутро после одной из бурных вечеринок с огромным количеством алкоголя Бритни проснулась замужней дамой. Она расписалась со своим другом детства Джейсоном Александром. Дело было в 2004 году, в Лас-Вегасе, а уже на следующий день после бракосочетания певица осознала, какую ошибку совершила. Через два дня «супруги» развелись. Думаем, из той ситуации Спирс вынесла свой урок.
Кармен Электра и Деннис Родман
Брак Кармен Электры с баскетболистом Денисом Родманом продлился всего 9 дней. Позже в интервью певица призналась, что вышла замуж от отчаяния. «Моя жизнь очень изменилась — в самом плохом смысле этого слова. Можно сказать, что я встала на путь самоуничтожения», — поделилась Кармен.
В то время звезда потеряла сразу нескольких близких людей: сперва от рака умерла ее мать, а затем сестра скончалась от сердечного приступа. В Деннисе певица увидела родственную душу и посчитала, что он сможет вытащить ее из глубокой депрессии. Но этот союз не продлился долго: спустя 82 дня звезды развелись.
Ким Кардашьян и Крис Хамфрис
Ким и Крис были женаты 10 недель. Эту свадьбу обсуждали все мировые СМИ, причем, в основном, с финансовой точки зрения. На организацию торжества было потрачено около 20 миллионов долларов: весьма внушительная сумма, учитывая тот факт, что брак распался спустя несколько месяцев. Позже журналистам удалось выяснить, что этот роман был фикцией, и после развода Ким заплатила огромную сумму своему пиар-агенту, чтобы тот никому и никогда не рассказал правду.
SNCmedia.ru: последние новости
7 вещей в сексе, из-за которых парятся только женщины (а мужчинам все равно) Ошибки в отношениях, которые чаще всего совершают разные знаки Зодиака 5 способов справиться с ревностью
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»3
Изуродованный Богданов притащил любовницу в Канны9
Знаменитости научили девушек натягивать бикини19
Женские купальники заменили скотчем93
Модель показала «стыдное место» на красной дорожке72
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
06:59
Тесты, которые расскажут всё о вашем здоровье
Здоровье
06:22
Как и что видит слепой человек
Здоровье
00:17
43-летняя Рудковская готовится родить ребенка
Звёзды
09:08
Мифы о еде, в которые вы все еще верите
Еда
03:54
Звезды, которые вынуждены были бомжевать
Звёзды
12:25
Трагические судьбы вундеркиндов СССР
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение