Трагедия Пирса Броснана

Самый обаятельный Джеймс Бонд , голливудский красавец Пирс Броснан 16 мая празднует юбилей. К 65 годам он поседел, обзавёлся бородой и двумя внуками-подростками, но остался тем же суперменом, каким был когда-то в картинах об агенте 007. При этом, как ни странно, Броснан совершенно спокойно относится к своей внешности. «Для меня это, скорее, рабочий инструмент, а не возможность самоутвердиться. Хотя иногда приятно, что кто-то считает меня красавцем», — не раз признавался актёр.

Удивительно, но идеального мужчину Броснан воспитал в себе сам — отец оставил их с матерью через год после рождения мальчика. Мать оказалась ничуть не лучше — бросила ребёнка на попечение бабушки и уехала из Ирландии в Лондон строить новую жизнь. Всё детство Пирс кочевал по родственникам, а потом и вовсе оказался в пансионате, где его нередко били. Лишь в 11 лет мать мальчика забрала его к себе, но психика Пирса уже получила серьёзный удар — всю жизнь в женщинах он искал материнскую поддержку и заботу, которых ему так не хватило в детстве. Позднее он признавался, что иногда у него возникает желание «спрятаться за спиной у своей возлюбленной и лишний раз не высовываться». «Я из тех мужчин, которые считают, что им нужна в жизни сильная женщина», — говорил он.

Двадцатый Век Фокс СНГ»

Кассандра Харрис. Кадр из фильма «Только для твоих глаз»

Потому никто и не удивился, когда Пирс Броснан женился на женщине, которая была старше его на 5 лет. Избранницей 27-летнего красавца стала актриса Кассандра Харрис. Брак был счастливым — Пирс, несмотря на большое количество сексапильных экранных партнёрш, ни разу не позволил себе измену. «Привлекательные мужчины далеко не всегда оказываются непостоянными партнёрами. Иногда они даже гораздо вернее и надёжнее некрасивых», — всегда считал он. Через несколько лет у актёров появился сын Шон (вдобавок к двумя детям Кассандры, которых усыновил Броснан). Но счастье было недолгим — у Кассандры нашли рак яичников, и через 4 года борьбы она скончалась.

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Актер Пирс Броснан

Броснан был безутешен — замкнулся и сосредоточился на детях. Так продолжалось несколько лет, и все красотки в Голливуде уже махнули на актёра рукой, отчаявшись его соблазнить. Удача неожиданно улыбнулась журналистке Кили Шей Смит, пришедшей к Пирсу на интервью. «Я себе пообещал, что больше никогда не женюсь», — говорил он ей тогда, но Кили удалось растопить лёд. Она дала Броснану столь необходимую ему заботу и поддержку, хотя и была младше актёра на 10 лет. Они встречались 7 долгих лет, родили двух сыновей, и лишь после этого Пирс решился на новый брак. Он признавался, что постоянно думает о своей первой жене, но Кили стала для него путеводной звездой, помогла справиться с трагедией, была «добра и сострадательна».

17 лет спустя пара, судя по Instagram Броснана, абсолютно счастлива. Пирс, не раз признававшийся, что он «из тех, кому нравится семейная жизнь», всё так же верен своей жене. Не смущает его и то, что Кили с годами сильно поправилась — мудрость и самостоятельность жены, пишущей книги и занимающейся охраной окружающей среды, для Пирса важнее внешности. Секрет идеального брака, по мнению Броснана, прост: «Мне кажется, самое главное — научиться идти на компромиссы и решать ультимативные проблемы, без которых не обходится брак».