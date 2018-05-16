Кinky-party: что такое секс-вечеринки

Назвать кinky-party или секс-вечеринки оргией будет слишком грубо, хотя уловить разницу между ними неопытному обывателю трудно. В России такое времяпрепровождение не очень популярно даже для раскрепощенной столицы, а вот Европа славится несколькими секс-вечеринками мирового масштаба.

Свои кinky-корпоративы устраивают крупные компании. Широкую известность получила секс-вечеринка для предпринимателей Кремниевой долины, которую организовала инвестиционная компания Draper Fisher в прошлом году.

Сергей Брин. По сообщениям СМИ, Илон Маск пришел туда в костюме из цепей и серебряных шипов, среди гостей также упоминался один из основателей Google

Чаще всего кinky-party проходят в элитных эротических клубах или на дому — в уютных коттеджах. О том, что представляют собой вечера свободной любви и какие правила на них действуют, рассказала секс-инструктор Лола Джин.

Атмосфера зависит от того, на какую вечеринку вы идете

Есть много видов секс-вечеринок. Одни ориентированы на новичков. Другие специализируются на кинке — странных сексуальных желаниях и предпочтениях. Третьи похожи на обычные свингерские встречи. Вся информация о характере мероприятия предоставляется заранее, так что публика примерно понимает, что от него ожидать. Вечеринки могут быть с определенным дресс-кодом или без него. На некоторых секс разрешен только после определенного сигнала. Каждый гость может спокойно уйти, если почувствовал дискомфорт, и никто его за это не осудит.

Это похоже на обычную вечеринку

Sex-party не слишком отличается от обычной ночи в клубе, подчеркивает Лола Джин:

Это более нормально, чем вы думаете

Цель вечеринки — установить связи с новыми людьми и посмотреть, куда это приведет. Ты можешь вообще не заниматься сексом и отлично провести время. Музыка, алкоголь, обнаженные тела — все, как на типичной дискотеке. Только не нужно никуда ехать, чтобы переспать с кем-то.

Стоимость входного билета зависит от пола и наличия пары

Как объясняет Джин, для одиноких мужчин, женщин и тех, кто пришел в компании или паре, есть разные цены. Одиноких мужчин вообще на такие мероприятия пускают неохотно, и вход для них гораздо дороже. Их тщательно проверяют.

Организаторам важно обеспечить полную безопасность во время вечеринки. Для девушек вход может быть бесплатным, а может быть чуть дороже, чем для пар. Средняя цена за посещение секс-вечеринки — 100 долларов с человека или 150 долларов с пары.

Любые виды секса допустимы

Приходить на sex-party лучше с партнером, а заниматься сексом можно с кем угодно. Иногда пары делают это только друг с другом, кто-то предпочитает сразу обмениваться партнерами.

Участвовать в групповых оргиях вовсе не обязательно. Секс может быть вполне традиционным. Поощряются любые линии поведения, главное, чтобы все было обоюдно.

На такие вечеринки приходят, чтобы разнообразить отношения в паре, воплотить сексуальные фантазии, почувствовать себя сексуальным, найти нового партнера, или просто повеселиться.

Аксессуары лучше оставлять дома

На кinky-party лучше идти без дорогих украшений и множества сложных аксессуаров, иначе рискуешь все потерять. Одежда должна быть эротичной и легко сниматься. Телефон тоже ни к чему: фото и видеосъемка на таких мероприятиях категорически запрещены. На баре, как правило, бесплатно выдают презервативы, влажные салфетки и прочие средства гигиены.

Безопасность в приоритете

Несмотря на откровенный характер и ощущение вседозволенности, секс-вечеринки проводятся по строгим правилам. Главное из них — спрашивать согласие и не бояться говорить о своих желаниях.

В начале каждого мероприятия есть введение, где объясняют, как себя вести. Иногда даже раздают распечатанные инструкции. Секс-вечеринки — это не ваше, если вы не умеете говорить «нет» и четко формулировать свои желания.

Здесь никто не осуждает за отказ, а излишняя робость может превратить новичка в жертву нежелательных сексуальных экспериментов.

Организаторы стараются сделать все, чтобы обеспечить анонимность и безопасность участников. На некоторых sex-party организуют зону для сексуальных игр и безопасную территорию, где секса нет. За порядком следят специальные люди, которые могут удалить человека с вечеринки за оскорбительное поведение. Джин советует относиться к кinky-party, как к обычной вечеринке, где секс может произойти, а может и нет.