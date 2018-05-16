Анфиса Чехова: развод — это не конец пути

В прошлом году телеведущая Анфиса Чехова пережила расставание с Гурамом Баблишвили , но бывшим супругам удалось сохранить дружеские отношения. Они прекрасно ладят между собой и совместно воспитывают сына Соломона. Шестилетний мальчик часто проводит время в Грузии, где живет отец. Светская львица акцентировала внимание на том, что расставание — вовсе не трагедия, если люди спокойно воспринимают жизненные неурядицы.

Анфиса Чехова на днях приехала в Тбилиси, чтобы забрать домой сына, который гостил у родственников по папиной линии. Она продемонстрировала, что, несмотря на развод, ей с бывшим мужем комфортно находиться вместе. И даже опубликовала совместное фото, на котором видно, как родители трапезничают со своим ребенком. Многих удивило то, как у теледивы получилось так правильно выстроить отношения с экс-мужем, ведь не секрет, что бывшие влюбленные часто враждуют. Анфиса решила порассуждать на эту тему: «Развод — это не конец пути. И не самое страшное, что может произойти в 30/40/50 лет. И как же не я скажу об этом детям, родителям, друзьям. Развод — это решение двух взрослых людей расстаться. Не потому, что кто-то плохой. А потому, что они поняли, что дальше быть вместе им некомфортно».

На словах сохранить дружбу, кажется, куда легче, чем на деле — в этом уверены поклонники знаменитости. Но она считает, что главное — понять, чего хочешь, какие цели преследуешь и научиться достигать их без упреков и страха. Анфиса Чехова уверена — следует отпускать людей без обид и быть уверенным в себе, потому что сильная женщина может добиться всего, чего хочет: «Все эти знания, умения, навыки нужны не только и не столько для развода. Они помогают быть счастливыми каждый день, не обращая внимания на других людей и погоду за окном».

Подписчики во многом согласны с Чеховой, но многие удивляются, как ей, такой мудрой, не удалось сохранить свой брак: «Молодцы, сохранили хорошие отношения». «За время брака с мужем вы сильно поправились, а без него — расцвели. Говорят, что можно любить, но не подходить друг к другу. Желаю вам найти подходящего для вас мужчину». «Жаль, не все такие. Надо дружить ради ребенка». «Теория — это хорошо, но почему тогда вы расстались, если так все отлично в отношениях?» «Я не верю, что можно сохранить дружбу с бывшим мужем. Это море обид. Тем более, если вина мужа». «Согласна. Мне кажется, невозможно разлюбить бывшего мужа. Если есть дети». «Ой, как красиво выглядите вместе, одна семья… Жаль, что она распалась».

Недавно Анфиса Чехова продемонстрировала помолвочное кольцо и все решили, что она собралась замуж. Вскоре оказалось, что это всего лишь шутка, хотя подписчики были бы рады «женить» красавицу. Но телезвезда считает, что семья — это не просто печать в паспорте, потому выбирает любовь и вдохновение, а не уничтожающие отношения.