«Хоть с бомжом»: сексопатолог поставил страшный диагноз ненасытной Волочковой

Амбивалентное поведение Анастасии Волочковой у многих вызывает вопросы. И со всех сторон слышатся рассказы о неуемной сексуальной энергии балерины.

Например, бывший водитель танцовщицы Александр Скиртач в эфире НТВ сделал шокирующее признание: мол, стал жертвой сексуальных домогательств звезды. «Она секс предлагала… Говорила: „Ну отдохни от своей семьи пару дней, побудь здесь…“ Сидит напротив: „Я тебя хочу!“ Серьезно… Ну а потом, знаете, я от ее же сотрудников четко слышал, что все, кто у нее работал, все с ней спали, — заявил мужчина. — Самка богомола. Назовем вещи своими именами: самка богомола! Просто готова попользоваться и уничтожить».

Шоумен Рустам Солнцев тоже, что называется, бросил свою спичку в пылающий вулкан страсти Настеньки. «Эта прекрасная женщина, раскоряку которой мы видим каждый день, каждому мужчине, который появляется в диапазоне двух метров, предлагает заняться с ней сексом. Я при этом вспомнил одного певца, моего друга, который вообще не по женщинам. Настя знает, что он любит мужиков, но даже ему предлагала заняться сексом», — уверяет Солнцев.

Dni.Ru попросили известного сексопатолога прокомментировать ненасытность Волочковой. «Мне кажется, Настя — типичная нимфоманка, — говорит специалист. — Тем более, возраст у нее подходящий: в основном это заболевание проявляется в предклимактерический период — в 42-45 лет. Оно выражается в невозможности обуздывать и контролировать свои сексуальные желания. У нимфоманки обычно присутствует навязчивое стремление получить удовлетворение от полового акта и присутствует нужда постоянно менять половых партнеров. При этом ей не важны внешний вид мужчины, его возраст, финансовое положение. Она и сама готова заплатить мужчине, лишь бы он был состоятельным в сексуальном плане. Иными словами, готова хоть с бомжом, но с хорошей эрекцией и способным к множественным оргазмам. Отсутствие чувства удовлетворенности вынуждает такую женщину требовать от партнера огромной выносливости, чтобы соитие длилось часами».

В народе состояние Волочковой характеризуется как «бешенство матки». Это заболевание приписывали Клеопатре, Екатерине Второй и другим дамам с необузданным нравом и страстным темпераментом. Платон в своих трудах по медицине объяснял, что детородный орган женщины часто превращается в дикое животное, следствием чего становятся странности в поведении.