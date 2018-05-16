Появилось первое фото со свадьбы Ричарда Гира и его молодой избранницы-журналистки

Teleprogramma.pro уже сообщала, что в конце апреля Ричард Гир и его возлюбленная — 34-летняя журналистка Александра Сильва зарегистрировали отношения. В минувшую субботу, 12 мая, супруги устроили пышное торжество по случаю свадьбы в кругу друзей. Эксклюзивные права на съемку получил испанский журнал Holla, который опубликовал на своих страницах фотографии счастливой пары и их совместное интервью.

По словам Александры, рядом с Гиром она совершенно не чувствует их внушительной разницы в возрасте. Любимый мужчина воспевает ее каждый день. Не чает души в своей избраннице и Ричард. В браке с молодой журналисткой актер чувствует себя самым счастливым человеком во Вселенной.

Александра Сильва и Ричард Гир/Фото: обложка журнала Hola!