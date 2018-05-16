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Появилось первое фото со свадьбы Ричарда Гира и его молодой избранницы-журналистки
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Появилось первое фото со свадьбы Ричарда Гира и его молодой избранницы-журналистки 

Teleprogramma.pro 48 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Teleprogramma.pro уже сообщала, что в конце апреля Ричард Гир и его возлюбленная — 34-летняя журналистка Александра Сильва зарегистрировали отношения. В минувшую субботу, 12 мая, супруги устроили пышное торжество по случаю свадьбы в кругу друзей. Эксклюзивные права на съемку получил испанский журнал Holla, который опубликовал на своих страницах фотографии счастливой пары и их совместное интервью.
По словам Александры, рядом с Гиром она совершенно не чувствует их внушительной разницы в возрасте. Любимый мужчина воспевает ее каждый день. Не чает души в своей избраннице и Ричард. В браке с молодой журналисткой актер чувствует себя самым счастливым человеком во Вселенной.
Александра Сильва и Ричард Гир/Фото: обложка журнала Hola!
Напомним, что его первой женой Гира была известная модель Синди Кроуфорд. Они сыграли свадьбу, когда актеру было уже 42 года, а ей только 25. Однако их союз продлился недолго: через четыре года супруги развелись. В 2002 году Ричард снова женился. На этот раз его избранницей стала актриса Кэри Лоуэлл, которая подарила ему сына Гомера, но четыре года назад и их брак распался, а спустя какое-то время звезда Голливуда встретил свою нынешнюю возлюбленную.
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