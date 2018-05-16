Психиатр: Женщин, неспособных петь, гораздо больше, чем мужчин

То, что одни и те же предметы или звуки разными людьми могут восприниматься по-разному, совсем не ново. Но неподготовленному, неосведомленному человеку подобное явление может показаться чуть ли не коварным чьим-то экспериментом.

Психиатр, психотерапевт, практикующий психолог Александр Федорович взялся популярно объяснить эти «странные» способности таких непохожих друг на друга мужчин и женщин.

— Не нужно путать иллюзии с особенностями восприятия. Представьте — висит картина с каким-то изображением. Подходят разные люди и воспринимают его каждый по-своему. Я имею в виду картинку. Или возьмем особенности различать цветовые оттенки. Они сильно разнятся у мужчин и у женщин, уже в силу того, что мужчины страдают дальтонизмом, а женщины нет. Это врожденные особенности. Иначе мужчину нужно учить различать цвета. Большая разница между мужчинами и женщинами в восприятии и на слух. Здесь мужчины будут более передовые. Мужчинам легче воспринять и сам звук, и сочетание звука с ритмом. Вместе с тем, женщины более ритмичны. Считается, что женщин, неспособных петь, гораздо больше, чем мужчин. Еще одно окно в мир — способность осязать. Мужчины намного хуже женщин на ощупь определят фактуру и форму предмета. Тактильность женщин развита несравнимо лучше.

И удивляться таким различиям совсем не стоит. Это обусловлено и огромной разницей гормонального фона, и разной лабильностью нервной системы. У женщин и мужчин совершенно по-разному устроено мышечное волокно. Фактуры волоса мужского и женского полярно различны. Женщин и мужчин вообще сравнивать нельзя. И, как поется в известной песне, «разделились беспощадно мы на женщин и мужчин»…

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