Хитрая Асмус родит второго ребенка

Актриса театра и кино, которую вся страна узнала благодаря роли скромницы Вари Черноус в сериале «Интерны», оказалась коварной обольстительницей. Когда девушка увела из семьи известного юмориста Гарика Харламова , армия хейтеров проклинала ее в соцсетях. Со временем страсти утихли, и сейчас Кристина снова на пике популярности и счастлива в браке. Как у нее это получилось?

"Кристину Асмус я бы назвала по-женски очень хитрой в хорошем смысле слова, ее отличает женская мудрость. Все, что актриса имеет сейчас, включая счастливый брак со юмористом Гариком Харламовым, построено ее руками и четко просчитано. Тем не менее, отношения в их паре настоящие, есть искренние чувства. Кристина сама, можно сказать, «влюбила» в себя Харламова, и затем строила этот брак — несмотря на то, что снаружи девушка кажется мягкой, она полностью управляет семейной жизнью", — рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова

Карты Таро показали, что у Кристины очень яркая женская энергия. Будто бы внешне она маленькая девочка, а внутри — настоящий манипулятор. И именно такие женщины умеют правильно построить семейную жизнь и добиваются своего как в личных отношениях, так и в карьере. «Жить с Гариком они будут счастливо, но с одной оговоркой. Если вдруг эти отношения Кристине наскучат, затягивать с расставанием она не станет — в отношениях с ней всегда есть момент непредсказуемости. Но в ближайшем будущем точки разрыва в их отношениях я не вижу, они вполне гармоничная пара и их связывают общие интересы, а главное — совместные планы», — увидела таролог.

Так как каждый из этой пары является яркой личностью и телезвездой, они привлекают к себе всеобщее внимание, в том числе и заинтересованных представителей противоположного пола. Пока они верны друг другу, но в будущем, по словам ясновидящей, они будут становиться все более популярными, известными, успешными и устоять будет достаточно сложно, в особенности — Гарику. Нам предстоит узнать, выдержат ли эти отношения такое испытание.

"По судьбе их ребенка все замечательно. К воспитанию родители подходят максимально ответственно и мудро. Их дочери дано все самое лучшее, в том числе лучшие педагоги и всевозможная забота. В ней уже заложен успех и творческая составляющая. Кстати, детей у этой пары может быть еще много — столько, сколько они сами захотят. Точно вижу, что родится еще один ребенок в течение трех лет", — добавила Абравитова.