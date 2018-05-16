Как сделать предложение руки и сердца

Начнем с неожиданной статистики: оказывается, сейчас пары уделяют предложениям руки и сердца гораздо больше внимания, чем еще полвека назад.

Кто-то будет «винить» во всем социальные сети, а кто-то, посмотрев на своих друзей, придет к выводу, что сегодняшним влюбленным вообще трогательно нравятся любые традиции, будь то День всех влюбленных, годовщина отношений или репост совместных фотографий в Cети.

В США, где социологические опросы любят не меньше, чем в Великобритании, подсчитали, что треть парочек делает предложение руки и сердца дома, еще одна треть выбирает для романтичного момента обстановку ужина при свечах в ресторане, а оставшаяся треть уверяет, что у них вышло нечто более оригинальное и креативное, чем домашний диван и ужин на двоих.

Кто-то устраивает из предложения руки и сердца совсем не приватное событие, а вечеринку для друзей и родственников.

Кто-то летит на край света, чтобы заснять кольцо на фоне пляжей Мальдив или закатов Южной Африки. А кто-то и вправду изобретает насколько уникальный сценарий, что его и предугадать невозможно.

Попробуем и мы перед свадебным сезоном выдумать что-нибудь совершенно непохожее на типичное предложение руки и сердца. И не забудьте, что любой сценарий сделает еще выигрышнее то самое помолвочное кольцо мечты с внушительного размера бриллиантом.

На берегу моря

Пляжная романтика будоражит воображение и вдохновляет на самые что ни на есть голливудские сценарии предложения руки и сердца. Поделимся с вами одним, который лучше всего проводить на частном пляже отеля: вы подготавливаете заранее на песке небольшой пикник с вином и свечами, а потом приглашаете девушку прогуляться по пляжу и «случайно» натыкаетесь на сюрприз. Кстати, само кольцо можно презентовать не в коробочке, а в сосуде наподобие амфоры с песком или ракушками.

В ванной

С этим вариантом вы входите в ту самую треть влюбленных, которые делают предложение не выходя из дома — что называется, не выходя из своей зоны комфорта. Вот вам инструкции: наполните ванну с пеной, добавьте туда ароматические масла, расставьте свечи (куда же без них!), поставьте рядом шампанское во льду. Затем приглашайте девушку принять ванну, а кольцо доставайте прямо из пены, как будто бы вы случайно обнаружили его на дне.

На кухне

Вы будете смеяться, но предложение руки и сердца с кольцом в авокадо возвели даже в отдельную тенденцию. Мол, миллениалы настолько обожают авокадо, что используют его даже для таких важных событий. Если без шуток, то именно этот сценарий подойдет парочкам с чувством юмора: заманите свою девушку приготовить вместе ужин в воскресенье и спрячьте кольцо в какой-нибудь фрукт. Папайя и авокадо действительно отлично подходят для этой цели, потому что напоминают причудливую шкатулку.

Во сне

Еще один домашний, но от этого не менее оригинальный и вообще безумно сентиментальный сценарий предложения руки и сердца. Для его претворения в жизнь вам нужно будет проснуться в выходной чуть раньше девушки, приготовить ей какой-нибудь особенный завтрак (пережаренные яйца с луком не подойдут, обычный белый хлеб с сыром тоже), как на картинках в Instagram, и разбудить ее, надевая кольцо на палец. Если вы знаете, что спит она чутко, то еще один вариант — положить кольцо на подушку вместе с романтическим письмом.

На природе

Отвезите девушку за город и заранее договоритесь с ее друзьями и подругами, что они присоединятся к вам в тот же день. Ваша задача будет заключаться в том, чтобы скоординировать все максимально четко: сначала появляетесь вы с кольцом, а потом место действия наводняет радостная толпа с шариками, вином, цветами и поздравлениями. Если бюджет позволяет, пригласите еще и фотографа, чтобы он запечатлел момент безудержного и пока еще расслабленного (это вам не свадьба!) веселья.

На свидании

В последнем пункте нам хотелось бы предложить вам отвезти ее к Эйфелевой башне, в Каппадокию, на Санторини и еще в десяток невозможно романтичных мест, которые как будто бы созданы для сцены с участием прекрасной дамы и мужчины на одном колене и с кольцом. Но если бюджет не позволяет, то воссоздайте ваше первое свидание с точностью до мельчайших деталей, как будто бы вы отправились в прошлое. Расскажите ей о ваших первых впечатлениях, ваших мыслях и планах на то время и спросите, что тогда чувствовала она. А потом доставайте кольцо как контрольный романтический выстрел в самое-самое сердце.