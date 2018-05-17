«Я самый счастливый!»: 68-летний Ричард Гир женился на 35-летней

В минувшую субботу, 12 мая, состоялась свадьба голливудского и его возлюбленной Алехандры Сильвы. Спустя неделю в сети начали появляться первые фотографии с мероприятия. Wday.ru решил вспомнить долгий пусть Гира к третьему браку.

Всемирно известный голливудский актер Ричард Гир предпочитает не афишировать свою личную жизнь, и о его ранних увлечениях почти ничего не известно. Впервые Гир женился 1991 году, тогда ему было 42 года. Избранницей стала 25-летняя супермодель Синди Кроуфорд , роман с которой начался во время съемок фильма «Красотка». Брак продержался всего 4 года, и позже Синди с благодарностью отзывалась о Ричарде: «Он многому меня научил».

Второй женой Ричарда стала актриса Кэри Лоуэлл , игравшая девушку Бонда в знаменитом фильме «Лицензия на убийство». Пара официально поженилась лишь в ноябре 2002 года, хотя до этого Кэри и Ричард состояли в отношениях почти семь лет, три из которых жили вместе.

«Мы взрослые люди и раньше уже были в браке, так что для нас это не так просто. Но, честно говоря, я почувствовал себя женатым в тот самый момент, когда впервые увидел ее», — вспоминал Гир. Знакомые отмечали, что в этот период Гира как будто подменили, он весь светился от счастья и стал более открытым для общения. В 2000 году в семье родился сын Гомер Джеймс Джигми Гир. Для всех стало полной неожиданностью, когда в 2013 году пара разошлась, и в октябре 2016 года состоялся официальный развод. Причины расставания скрываются за скупой формулировкой «различия в образе жизни».

После развода Гир, на радость поклонницам, заявил, что намерен вновь отыскать любовь. Его поиски длились недолго, уже через полгода звездный красавец стал появляться на публике с молоденькой спутницей. Новой подругой Ричарда стала бывшая модель Алехандра Сильва, дочь вице-президента футбольного клуба «Реал Мадрид» Игнасио Сильвы. Девушка являлась завсегдатаем светских мероприятий, нигде не работала и жила на щедрые алименты бывшего мужа, бизнесмена Гованда Фридланда, сына американского магната Роберта Фридланда

Ричард Гир и его возлюбленная Алехандра Сильва тайно расписались в апреле этого года. А на этой неделе устроили пышное празднование. Свадьба прошла на ранчо в Нью-Йорке. Первая фотография молодоженов появилась в новом номере испанского журнала HOLA! Актер и его жена украсили обложку и рассказали в интервью о своих отношениях.

Гир кажется невероятно влюбленным и счастливым, в интервью он не скрывал своих эмоций: «Я самый счастливый человек во всей Вселенной! Даже не представляю, как это могло получиться. Алехандра красивая, умная, чувственная, веселая… А еще и испанка! Это земля царей и королев, Сервантеса и Бунюэля… Она непревзойденная!» По словам Александры, рядом с Гиром она совершенно не чувствует их внушительной разницы в возрасте. Она заявила, что «умирает от любви» к своему мужу, и считает его очень романтичным. По ее словам, Ричард воспевает ее каждый день.

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