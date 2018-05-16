Математика секса: 10 честных ответов о том, как часто люди им занимаются

Как часто люди занимаются сексом? Это весьма интимный и в то же время интересующий многих вопрос, особенно если речь идет о долгих отношениях. Вот что отвечают на него мужчины.

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«Я встречаюсь с девушкой два года, секс случается 3−5 раз в неделю, все зависит от того, как сильно мы устали. Меня устраивает», — Илья, 22 года.

«Восемь лет вместе, каждый день или через день. Знаю, что это намного чаще, чем у моих друзей. У кого-то из них раз в месяц, у кого-то чаще. При этом у них нет детей, а у нас есть!» — Дмитрий, 29 лет.

«Мы отметили 30-летие отношений и немного отстаем от молодежи, но не сильно. Наши либидо совпадают, так что все хорошо», — Олег, 54 года.

«Пять лет вместе, женаты два года. Не сравниваю с другими, у нас выходит в среднем дважды в неделю. Это отлично. Иногда больше, иногда меньше. Порой слышу, мол, если не каждый день — можно сойти с ума. Радуюсь, что я не из таких», — Кирилл, 30 лет.

«Два года вместе, обычно раз в день, иногда больше. Утром, перед сном и порой днем тоже. Мне это нравится, в других отношениях такого не было. Мы не пропускаем ни дня, если только кто-то не уехал в командировку. Это уже привычка», — Вадим, 28 лет.

«Чуть больше года вместе, частота секса немного уменьшилась, в среднем это 3−5 раз в неделю», — Егор, 25 лет.

«Когда стали жить вместе, стараемся заниматься им каждый день, раньше было через день. В день может быть несколько сессий. Мы вместе 4 года», — Артур, 30 лет.

«Женаты пять лет, секс дважды в неделю, оба довольны», — Степан, 27 лет.

«13 лет вместе, женаты 4. Хорошо, если раз в месяц… Об оральном сексе я уже и думать забыл», — Никита, 34 года.

«Я бы хотел каждый день, она — раз-два в неделю. Так и живем», — Алексей, 29 лет.

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