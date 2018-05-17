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Новая возлюбленная Бена Аффлека впервые прокомментировала их отношения в интервью Elle
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Новая возлюбленная Бена Аффлека впервые прокомментировала их отношения в интервью Elle 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Продюсер шоу Saturday Night Live Линдсей Шукус, что называется, «проснулась знаменитой» после того, как выяснилось, что уже несколько месяцев она встречается с Беном Аффлеком. Сама Линдсей эти отношения не комментировала очень долго, хотя публичным ее роман с актером стал почти год назад, в июне 2017 — и вот недавно наконец-то дала интервью Elle, где рассказала, каково это, внезапно обнаружить себя в центре всеобщего внимания.
«Всю свою карьеру я находилась по другую сторону камеру, так что там мне, конечно, комфортнее всего. Я — продюсер, мать, друг, и то, что меня вдруг начали считать публичной персоной, если честно, меня смешит», рассказала Шукус в интервью Elle по поводу повышенного внимания к своей персоне СМИ и папарацци.
«В последнее время моя жизнь сильно изменилась, я прошла через определенные испытания, но теперь я еще больше верю в то, кто я, и с этим я бы не распрощалась ни за что на свете».
Конечно, никаких «горячих» подробностей о самом Бене Линдсей раскрывать не стала, а закончила интервью признанием в том, что к своим «пяти минутам славы» относится совершенно спокойно. Повышенное внимание к ее персоне Шукус не пугает, потому что «кто-то думает о тебе минут пять, а потом переключается на то, что заказать на обед».
попкорнnews
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