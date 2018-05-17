Нелепые свадебные приметы, в которые все верят

Наверное, ни одна страна в мире не может похвастаться такой любовью к приметам и суевериям, как Россия. Черная кошка, перебегающая дорогу, неожиданно разбившаяся чашка, разомкнутые ножницы, битое зеркало. … Всего и не перечесть. И очень многие из нас, тихонько посмеиваясь над старинными поверьями, все же плюют через левое плечо и шепчут спасительное «тьфу-тьфу, чтоб не сглазить». Так, на всякий случай. И даже самые скептично настроенные девушки начинают слепо следовать нелепым приметам, когда речь заходит о самом главном событии в их жизни — о свадьбе.

Все эти суеверные традиции существуют много лет, и целые поколения наших мам и бабушек доверяли им. Пусть сейчас большинство из них кажутся нелепыми и смешными, но тем не менее желание женщины сделать все ради того, чтобы ее будущий брак оказался крепким и счастливым, осталось неизменным. Поэтому мы, девушки, еще долго будем идти на поводу у этих дурацких предзнаменований.

Перед свадьбой невесте обязательно нужно поплакать! Ужас, правда? Вместо того, чтобы радоваться счастливым мгновениям, бедным девушкам предлагается лить слезы! Но знаешь ли ты, что этой традиции насчитывается много веков? До сих пор во многих деревнях и селах невестам положено оплакивать перед венчанием свою беззаботную незамужнюю жизнь, а также уход из родного родительского дома. В некоторых местностях до сих пор нанимают специальных плакальщиц, которые помогают невесте справиться с поставленной задачей.

Когда застилают постель для первой брачной ночи, кладут подушки рядом так, чтобы разрезы на наволочках касались друг друга — чтобы жизнь была дружной, без ссор.

Жених не должен видеть невесту в свадебном платье до свадьбы. Действительно, актуальная рекомендация: эмоции жениха при первом взгляде на свою возлюбленную в счастливейший день ни с чем не сравнить, это лицо нужно видеть.

Свадебное платье ни в коем случае нельзя надевать через ноги и после торжества нужно бережно хранить, как и фату, которая является сильнейшим оберегом.

Также до регистрации невеста не должна видеть себя в зеркале в полном облачении. Девушка не должна позволять подругам вставать перед зеркалом впереди себя — уведут любимого, то же относится и к жениху.

Туфли у невесты должны быть закрытыми, а то жизнь босая будет. Старая обувь принесет удачу, поэтому в свадебных туфлях желательно походить хотя бы денек перед свадьбой. Кстати, туфли покупают по пятницам, а платья — по средам, сдачу не тратят как минимум три месяца.

После того как молодые выходят из дома невесты, мать протирает пол (хотя бы символически), чтобы дочь не вернулась жить в родительский дом.

Во время свадьбы, после заключения брака или венчания, молодоженам следует проехать в банкетный зал по извилистому маршруту, чтоб нечистые силы не увязались за ними. С этой же целью принято привязывать пустые жестяные банки на задний бампер машины молодых — шумный звон распугивает нечисть.

На свадьбе должно быть нечетное количество гостей, их наряды не должны быть черными, а подаренные цветы — розами.

В день бракосочетания в правый ботинок жених кладет монетку, чтобы жизнь была богатой. Ее хранят в семье как реликвию.

В день, когда пара венчается, родители внимательно следят, чтобы никто из посторонних не поправлял молодым свадебные наряды.

После выкупа до загса между женихом и невестой никто не должен проходить.

На свадьбу не надевают украшения из жемчуга, иначе невеста будет плакать.

В бокал к жениху и невесте кладут монетку — к богатой жизни. Потом их хранят под скатертью.

Обручальные кольца непременно должны быть гладкими, тогда и жизнь будет гладкой. Сейчас, когда свадебная мода предлагает нам невероятной красоты обручальные кольца с камнями и гравировкой, это утверждение становится спорным.

Девушка, поймавшая букет невесты, следующей выйдет замуж. Не рискнем утверждать, что этот магический предмет, за который так рьяно боремся мы, девушки, на каждой свадьбе, фикция, но должны предупредить: чуда может не произойти.

Битье посуды на счастье, это могут быть бокалы молодых (сколько крупных осколков, столько и детишек), тарелка у входа в новым дом или даже и то и другое. В дом, кстати, муж вносит свою молодую жену на руках, переступая через замок на пороге, который впоследствии запирают, а ключ выбрасывают.

Худшая свадебная примета — уронить обручальное кольцо. Но ее действие можно нейтрализовать, если перед тем как надеть кольцо, продеть через него ниточку, которую потом надо сжечь со словами «Сожги, огонь, все мои беды и печали».

После того как жених и невеста обменялись кольцами, никому из них нельзя брать пустую коробочку из-под колец или посуду, на которой она лежала. Как правило, ее берет незамужняя подруга невесты или неженатый друг жениха.

Выходить замуж зимой — к перерасходам в семейном бюджете, весной — к веселой жизни и неувядающей любви, летом — к радости, теплу и уюту в семье, осенью — к прочному, верному и долгому союзу.

Раньше самым лучшим днем для свадьбы считалась среда, а суббота, напротив, самым несчастливым. Судя по всему, наши загсы в приметы не верят.

Самое несчастливое число для свадьбы — 13, конечно; счастливые традиционно 3, 5, 7, на Руси наиболее удачным считалось число 27.

Самые удачные браки заключены после полудня.

Нельзя планировать свадьбу в високосный год, хотя раньше високосный год считался временем невест, в этот период девушки сватались сами.

Жених в бабочке будет изменять.

Если в свадебный день жених наступил в лужу, станет алкоголиком.

Если утром перед свадьбой в доме натощак чихнет кошка, то невесте повезет в замужестве. Вы все верно поняли: кошка, чихнет, натощак.