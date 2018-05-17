Но больше всего внимание общественности привлекает личная жизнь селебрити. Порой знаменитости готовы перешагнуть через свои принципы, на время забыть о настоящей любви дабы построить фейковые отношения. Ради чего? Ради пиара, конечно же! WMJ.ru подготовил для тебя увлекательный тест, благодаря которому ты можешь проверить свою интуицию, угадав, какая звездная пара была по-настоящему влюблена, а какая лишь пиарилась!
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Фото:globallookpress, eastnews