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Звезда «Это мы» Джастин Хартли пожаловался на сексуальные домогательства девушки-поклонницы
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Звезда «Это мы» Джастин Хартли пожаловался на сексуальные домогательства девушки-поклонницы 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Джастин Хартли, знакомый зрителям по роли в сериале «Это мы», напоминает, что не только женщины становятся жертвами сексуальных домогательств — мужчины тоже подвергаются харрасменту, просто не говорят об этом публично. Хартли же решил рассказать о том, как пострадал от сексуальных домогательств фанатки в ресторане. Спойлер: Джастин и мы с вами понимаем «сексуальные домогательства» очень, очень по-разному.
Хартли рассказал, что однажды, когда он ужинал с друзьями в одном из ресторанов Чикаго, на него набросилась «кричащая» женщина и принялась его целовать. Именно в этом и заключался харрасмент:
«Женщина — которую я не знаю, просто незнакомка — узнала меня и принялась кричать, с ума сходить, а потом подбежала ко мне и начала меня целовать», вспоминает Джастин в интервью журналу America's Good Housekeeping, отметив, что пытался удержать женщину, но она настаивала на своем. «Тогда я сказал ей: „Нельзя вот так взять, подойти к человеку, которого не знаешь, и начать его целовать. Если бы я сделал такое с вами, я бы оказался в тюрьме. Пожалуйста, не делайте этого. И не то чтобы я пытаюсь учить вас жизни, но, мне кажется, для вас это хороший урок — никогда больше так ни с кем не делайте“».
По словам актера, женщина смутилась после того, как ее отчитали, и вернулась за свой столик — но на этом история не закончилась: подбодрив себя алкоголем, поклонница Хартли вернулась к его столику, чтобы попросить актера с ней сфотографироваться — и на вполне логичный отказ почему-то обиделась.
«Я обычно фотографируюсь с поклонниками, но в той ситуации я отреагировал так — «Нет уж, не буду я с вами фотографироваться после того, как вы меня сексуально домогались. Обойдусь без фото»». Женщина в ответ покрыла Хартли матом и все-таки покинула ресторан.
попкорнnews
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