«В постели Федя хорош»: Алена Свиридова удивила признаниями о Федоре Бондарчуке и других мужчинах в своей жизни 

В свои 55 популярная певица Алена Свиридова сохранила потрясающую фигуру и искорку в глазах. За внешностью звезды следит косметолог-француз, а за ее счастье «отвечает» молодой возлюбленный.
«Поймала себя на мысли, что мне стыдно, что я старая карга.
Но это же не венерическая болезнь — что тебе столько лет. Почему ты должен этого стесняться?
Это не пенсия, это — стипендия», — шутит Алена о своем возрасте.
В разговоре с ведущей шоу «Секрет на миллион» Лерой Кудрявцевой певица рассказала о мужчинах в своей жизни и объяснила, почему предпочитает молодых неизвестных мужчин.
Фото: instagram