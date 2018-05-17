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Котова рассказала, как стать «идеальной»
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Котова рассказала, как стать «идеальной» 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певица Татьяна Котова в своем Инстаграме попыталась составить портрет идеальной женщины и дала советы, как ей стать.
Девушка отметила, что «идеальная женщина» — настоящая и состоявшаяся, зрелая в своих поступках и мудрая в словах. Такая женщина не зависит ни от кого и не воспринимает неадекватную критику. Она себя любит не просит мужчину решать ее проблемы. Встречается с противоположным полом идеальная женщина только по большой любви.
В отношениях она добивается равноправия, чтобы каждый человек чувствовал себя комфортно и защищенно. Она не будет терпеть грубость и хамство, возьмет ответственность за другого человека. Для такой женщины работа — это не обязанность, а любимое дело. У нее есть свои увлечения и хобби, при этому идеальной женщине комфортно с собой, и она не скучает без других людей или возлюбленного.
В конце своего поста Котова призналась, что такое определение идеальной женщины составила не она, а популярный психолог Михаил Лабковский, но она полностью согласна со специалистом.
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