Котова рассказала, как стать «идеальной»

Певица Татьяна Котова в своем Инстаграме попыталась составить портрет идеальной женщины и дала советы, как ей стать.

Девушка отметила, что «идеальная женщина» — настоящая и состоявшаяся, зрелая в своих поступках и мудрая в словах. Такая женщина не зависит ни от кого и не воспринимает неадекватную критику. Она себя любит не просит мужчину решать ее проблемы. Встречается с противоположным полом идеальная женщина только по большой любви.

В отношениях она добивается равноправия, чтобы каждый человек чувствовал себя комфортно и защищенно. Она не будет терпеть грубость и хамство, возьмет ответственность за другого человека. Для такой женщины работа — это не обязанность, а любимое дело. У нее есть свои увлечения и хобби, при этому идеальной женщине комфортно с собой, и она не скучает без других людей или возлюбленного.