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«А вы всё по хирургам»: сестра Кати Колисниченко ждет третьего ребенка
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«А вы всё по хирургам»: сестра Кати Колисниченко ждет третьего ребенка 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Экс-участница телепроекта «Дом-2» Екатерина Колисниченко поделилась с фанатами радостной новостью: её сестра-близняшка Юлия Салибекова, тоже бывшая обитательница телестройки, беременна третьим ребенком от своего мужа Тиграна.
Будучи участницей проекта Юлия обрела свою любовь, вышла замуж и забеременела. А вот её сестра Екатерина пошла по другому пути, но, несмотря на это, связь между близняшками остается неразрывной. Катя поздравила Юлю с тем, что вскоре та вновь станет мамой, она искренне порадовалась за родственницу и написала ей добрые пожелания в своем микроблоге. Счастливая Салибекова растит двоих сыновей и не привлекает много внимания в сети, как это делает Катя. Женщина имеет свою узкую аудиторию, которая наблюдает за её семейной жизнью и берет с неё пример. А вот родная сестра, по мнению интернет-пользователей, не собирается равняться на неё.
Фанаты звездных сестер порадовались за скорое пополнение в семье Салибековых и поздравили будущую маму. Однако поклонники Кати расстраиваются — она, по их мнению, не является счастливой женщиной. Какую бы красивую жизнь Колисниченко не демонстрировала, она все равно остается одинокой или скрывает личные переживания. «Вам бы тоже пора, Катюш..» «Жаль, что вы не родили пока ни одного» «А вы все по хирургам» «Молодец сестра, вот как надо жить, а не губы качать вечно»
Пользователи рунета призывают 30-летнюю Екатерину последовать примеру сестры. Женщина уже была замужем, однако брак потерпел неудачу, так как супруги не нашли общего языка и имели проблемы в интимной жизни. Подписчики, следящие за жизнью Колисниченко, считают, что она зациклена на своей внешности и, вместо того чтобы реализовать себя в качестве жены и матери, постоянно делает операции, инъекции и меняет прически.
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