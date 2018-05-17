Как найти себе, наконец, мужчину

Я могла бы (и должна была) назвать эту статью намного мягче. Например: «Как встретить мужчину своей мечты», «Как обрести свою половинку», «Где познакомиться с парнем» и так далее. Но лично мне надоели тонны материалов на подобные темы и с похожими названиями, которые совершенно оторваны от жизни и советуют одинокой девушке что-то в духе «судьба и под печкой найдет». Именно эту поговорку постоянно использовала и моя мама. Однако найти своего мужчину, действительно мне подходящего, я смогла, лишь подойдя к вопросу сугубо рационально.

«Найди себе мужика» — это вечный совет при жалобе на любую проблему друзьям и коллегам. И неважно, в чем дело, ломит шею или настиг экзистенциальный кризис. А все женщины, осмеливающиеся проявлять свою индивидуальность тем или иным способом, слышат вечное: «У нее просто мужика нормального не было». Подтверждаю. Появление в жизни этого неведомого зверя, «нормального мужика», действительно существенно меняет уровень жизни и мировоззрение. Поэтому именно так, немного цинично, я и назвала эту статью. Чтобы сразу расставить точки над «и» — в этой статье я не заигрываю с вами, нелепыми эвфемизмами маскируя истинную цель. Нет, я говорю прямо — Проверено.с помощью этих советов можно найти себе, наконец, мужчину.

1. Поставьте себе четкие цели

Очень часто найти мужика никак не выходит, потому что он девушке и не нужен. Тут важно проанализировать свои желание и видение идеальных отношений именно на этот момент. Не на всю жизнь и даже не на 10 лет. Поймите, каким вы видите общение с мужчиной прямо сейчас. Как и с кем вам будет комфортно? Бывают периоды, когда остро нужен просто любовник для пары встреч в неделю — без ночевок, ужинов и прогулок. И это нормально. А может, вы находитесь на пике творческой активности, и вам нужен вовсе не партнер для жизни, а короткий яркий роман с интересным человеком для подпитки эмоций. Анализируйте и визуализируйте.

2. Ходите туда, куда ходит мужчина, который вам нужен

Это следующий, вполне логичный шаг. Допустим, вы определили, что вам нужен партнер и союзник на всю жизнь. Что ж, глупо будет искать его в баре или ночном клубе. Нет, дело даже не в том, что это территория знакомств на одну ночь. Просто поразмышляйте так, как думает ваш партнер. Мужчина, который созрел для семьи, крайне редко ходит по злачным местам. А если и оказывается там, то глубоко погружается в общение с друзьями. Представьте, чем интересуется мужчина, которого вы могли бы полюбить? Правильный ответ — скорее всего, ваши интересы схожи. Вы можете встретиться в спортзале, на творческой встрече с любимым режиссером, в туристическом магазине. Список бесконечен, отталкивайтесь от своих предпочтений и просто ходите в эти места.

3. Будьте всегда готовы

Коко Шанель говорила: «Одевайтесь каждый день так, будто собираетесь встретить своего злейшего врага». Мне кажется, это так себе мотивация. Давайте перефразируем — собирайтесь утром так, будто именно сегодня вы встретите своего мужчину. Вот прямо смотрите в зеркало и глубоко верьте в эту встречу. И сразу найдутся идеально подходящий свитшот или платье, волосы удастся уложить как надо, а стрелки на глазах, наконец, выйдут ровными. И так каждый день. Одна моя коллега, одинокая много лет, не скрывала своего желания найти, наконец, мужика. При этом день за днем я видела ее в стоптанных кедах, старой футболке без претензии на стиль, с грязными волосами и без макияжа. Зато, выходя в бар или торговый центр, она надевала на себя все лучшее сразу. И — сокращала свои шансы на встречу даже не на 50, а на все 70%. Разумеется, мы можем мечтать о том, что наша половинка разглядит и уставшую, бледную и в старом свитере. Не разглядит. Женщина, которая так выглядит, отчетливо сигнализирует, что она не готова к контактам. Поэтому будьте всегда готовы. К тому же красивое отражение в зеркале добавит вам уверенности в себе.

4. Удалите из своей жизни нежизнеспособные отношения

Если вы твердо решили найти, наконец, мужика — порвите все прежние связи. Полностью. К сожалению, женщины устроены таким образом, что внутренне считают себя несвободными, даже если любовник заезжает на час в месяц и иногда пишет в социальных сетях. И это ощущение присутствия в жизни какого-никакого мужчины часто стопорит девушку в решающие моменты — в момент возможного знакомства или уже происходящего флирта. Одна моя подруга очень долго встречалась с женатым мужчиной. У них была взаимная договоренность, что эти отношения будут длится, пока она не встретит кого-то подходящего. Но такой мужчина не находился и не находился — целых 9 лет. И только когда их встречи полностью прекратились из-за судьбоносной ссоры — подруга тут же встретила парня. Так что без сомнений и сожаления очищайте свое личное пространство — дайте место новому.

5. Пользуйтесь мобильными приложениями для знакомств

«Ой, там одни извращенцы», «Я только зарегистрировалась, а мне сразу прислали фото половых органов» — с ужасом в глазах рассказывают подружки. Не верьте. Неудачи в мобильных приложениях для знакомств терпят только ленивые. Поставьте себе цель каждый день ставить лайк трем мужчинам. Не просто тем, чье фото понравилось. Изучайте профиль, высматривайте всю предоставленную информацию, анализируйте все детали. И только если чувствуете, что этот человек вас заинтересовал, — ставьте лайк. И так — три раза каждый день. Если честно, это достаточно раздражающее и нудное занятие. Но упорство и рациональный подход работают в разы лучше, чем все наши романтические устремления.

6. Ходите на свидания

Одинокий образ жизни затягивает. И когда впереди начинает маячить перспектива свидания с незнакомым мужчиной — вместо уютного вечера дома с котом и фильмом, — появляется глухое недовольство внутри. Вся ваша сущность будет сопротивляться этой встрече. Но — не слушайте, ходите и ходите. Помните про рациональный подход! Распределяйте свидания так, чтобы успевать больше — днем для одного мужчины достаточно часа. Вы выпьете кофе, побеседуете и договоритесь о вечернем свидании на днях — или нет. А затем успеете еще на одну встречу. Не надо слушать вопли морали где-то внутри — вы ведь не спите со всеми этими парнями. Это что-то вроде собеседования, вот и все. Относитесь к свиданиям спокойнее. Не нужно на них наряжаться, как в последний раз, и мучительно думать, что сказать. О том, как готовиться к таким встречам и как вести себя на них, я уже писала здесь — "Первое свидание. 10 важных советов девушкам".

7. Давайте мужчине второй шанс

Бывает, что с первого взгляда и слова при реальной встрече становится ясно — не то. И вы мучительно высиживаете вежливые полчаса, чтобы категорично попрощаться. Что ж, для начала не спешите ставить окончательную оценку. Внимательнее присмотритесь к человеку, убедитесь, что первое впечатление сложилось не благодаря некой защитной маске. И если появились малейшие сомнения — назначьте второе свидание. При следующей встрече у вас обоих может быть совсем другое настроение, вы будете более расслаблены и дружелюбны. И кто знает, с какой стороны вы можете открыться друг для друга!

8. Следите за своим посылом

Встреча может произойти где угодно. Вы можете столкнуться на улице, в баре, у полки продуктового магазина. Вы даже не представляете, сколько отличных потенциальных партнеров ежедневно находятся где-то рядом, но не замечают вас. И вовсе не из-за ваших внешних особенностей, а из-за вашего посыла. Занимаясь делами, мы внутренне напрягаемся, зажимаемся, надеваем угрюмое сосредоточенное выражение лица, не наблюдаем за окружающим миром. Сигнал, который исходит от нас, очевиден — не мешай, не трогай меня. Проанализируйте этот момент и контролируйте. Расслабьтесь, без стеснения улыбайтесь всем симпатичным мужчинам, сканируйте пространство вокруг себя. Думайте о приятном, пока находитесь на людях, иначе тяжелые мысли о проблемах так исказят ваше выражение лица, что вы сами испугаетесь своего отражения в витрине. Вспомните, ведь у каждой из нас есть как минимум одна знакомая, которая просто удивляет своей способностью постоянно где-то «находить» парней. С ней знакомятся где только возможно, а все свободные коллеги-мужчины пытаются пригласить в кафе. Вы поражаетесь — ведь девушка обладает вполне средними внешними данными. А секрет простой — он в ее посыле. Она открыта и улыбчива. Я, кстати, специально спрашивала у знакомых парней по поводу подобных женщин. Они говорят — магия улыбки девушки всегда невероятна, ведь кажется, что она именно для тебя. Чувствуешь себя избранным, способным дарить радость. Разумеется, это очень подкупает.

9. Приведите себя в порядок

Не нужно мечтать о том, как вы займетесь своим телом и прической, когда, наконец, найдете мужика. Дело в том, что наше самоощущение и собственная оценка себя напрямую влияют на наш выбор партнера. Пока вы весите на 5 килограммов больше, чем считаете нужным, а одеваетесь по принципу «и так сойдет» — вы готовы вступать в отношения с мужчинами, которые также не очень ухожены, у которых много вредных привычек и неприятных черт характера. Вы просто думаете, что не достойны лучшего. А это не так. Станьте идеальной версией себя, приведите в порядок тело, лицо, прическу, гардероб — и только тогда приступайте к поиску мужчины. Красивая, уверенная в себе женщина имеет право выбрать любого в этом мире. Вернитесь к пункту №1 этой статьи, хорошенько представьте мужчину, которого вы хотели бы встретить, и спросите себя — как выглядит, как ведет себя и чем занимается девушка, которая заинтересует такого мужчину?

10. Разберитесь со своими психологическими проблемами

Если ваши отношения раз за разом рушатся и заканчиваются по подозрительно похожему сценарию, новости плохие — с большой вероятностью, причина в вас. Это очень неприятно осознавать. Тем более тяжело самостоятельно разбираться в себе и задыхаться под грузом вины. Сходите хотя бы два-три раза к хорошему психологу, с которым вам будет комфортно. Никто не будет вас ни в чем убеждать. Специалист всего лишь задаст вопросы, отвечая на которые, вы увидите свои проблемы сами. И это уже полдела. Быть может, проблема в ваших родителях, или на вас влияет травматичный опыт, полученный в юности. Дальше вы или самостоятельно будете анализировать эту информацию, или продолжите какое-то время ходить к психологу, который научит выстраивать отношения по новому сценарию. Поверьте, очень немногие мужчины способны отслеживать ваших «тараканов» и с любовью помогать от них избавляться. Да и, честно говоря, они не должны это делать. Привести в порядок свою психику и нервную систему вы должны самостоятельно. Задача вашего партнера — лишь не добавлять вам новых травм.

Следуйте этим советам и не слушайте причитаний знакомых о том, что в наше время «перевелись настоящие мужики». Поверьте, в это же самое время в радиусе километра от вас так же вздыхают парни: «хорошую девушку теперь не найти». Можно сетовать на судьбу и непростое время, а можно действовать. И помните одно замечательное правило — вы должны сами стать тем человеком, которого хотели бы встретить. Соответствуйте и совершенствуйтесь каждый день — и тот самый мужчина появится в вашей жизни очень скоро.