Культ женского оргазма

Веками считалось, что женщина не должна быть сексуальной. Женщина не должна думать о сексе и даже получать удовольствие в постели. Вся письменная история человечества наполнена попытками поставить под контроль женскую сексуальность. Но ученые удивились, узнав, что в одном из регионов Африки издревле бытовал культ женского оргазма.

Не дай Бог ей понравиться

В Библии женщину назвали «сосуд зла». Древние греки прятали женщин от глаз посторонних мужчин в гинекеях, мусульмане по тому же образу и подобию изобрели гаремы, русские — терема. Все для того, чтобы не дай Бог чего ни случилось.

Во многих африканских и азиатских странах, дабы усмирить женскую сексуальность, практиковали варварский обычай обрезания девушек. Кое-где эти людоедские операции делают до сих пор, чтобы, как говорят старушки, «девчонка была не такой шустрой».

Но даже в Европе, где обходились без опасных хирургических манипуляций, для женщин придумывали строгие правила этикета, навязывали асексуальные нормы поведение.

Еще в XIX веке признавалась «нормальная» мужская сексуальность, разумеется, только гетеросексуальность, без всяких извращений, — важное условие существования человека и человечества. Женщина же должна была пребывать в ужасе и неведении относительно любых аспектов секса.

В викторианской Англии некоторые особо нежные девушки кончали с собой после первой брачной ночи. Они были так воспитаны и приходили в такой ужас от первого сексуального опыта, что выбирали не секс, а смерть.

Задумываться о том, что женщины тоже могут и даже должны испытывать удовольствие в постели, начали лишь в последней трети XIX века. Право женщины быть сексуальной фактически получило одобрение социума только в ХХ веке, после исследований Зигмунда Фрейда и его последователей о природе неврозов, после изобретения противозачаточных таблеток и чудовищной мировой войны.

Половую жизнь признали важной составляющей нормальной жизни каждого человека, а ее подавление — препятствием для полноценного развития личности. Каково же было удивление исследователей, когда они выяснили, что в некоторых районах Африки законы сексуальной гармонии открыли совершенно самостоятельно и много веков назад.

Африканское открытие

Эта сексуальная практика на языке рунди называется «куньяза». Цель куньязы –облегчение и усиление женского оргазма. В сущности, это то, что европейцам втолковывали сексологи: мужчина стимулирует и ласкает женщину и делает это, пока женщина не достигнет оргазма, эякулирует или не произведет обильные выделения.

Эта сексуальная практика издревле известна в районе Великих озер в Восточной Африке: в Руанде Бурунди , Западной Уганде, Западной Танзании и на востоке Демократической Республики Конго . Народная традиция гласит, что куньяза восходит ко временам правления Третьей династии, то есть к XVI веку, когда в Руанду пришли нилотские племена тутси. Возможно, у тутси куньязу знали и до переселения к Великим озерам.

Итак, согласно преданию, королевский стражник, которого королева избрала для занятий сексом, воспользовавшись отъездом короля на войну, сильно разволновался, и ему не удалось проникнуть в лоно королевы, вместо этого его член терся о её половые губы и клитор, доставляя удовлетворение, приведшее к обильному выделению жидкости.

Собственно, сам термин куньяза и происходит от глагола куньяра, что означает «намокнуть». Именно эту легенду услышал бельгийский режиссер-документалист Оливье Журден в 2009 году, когда снимал в Кигали фильм с прогрессивным названием «Вперед, Африка!».

Одним из героев фильма, по словам Журдена, был жуткий бабник, который без конца хвастался своими амурными похождениями. Как-то утром режиссер пришел к его хижине и увидел, что тот выложил на просушку матрас. После наивного вопроса, что случилось, руандийский секс-гигант и поведал бельгийцу легенду про куньязу. Стоит заметить, что руандийцы всерьез относятся к этой легенде, и в память о ней в спальне королевского дворца, которую реконструировали в музее Ньянзы, на полу всегда лежит бычья шкура, чтобы «впитывать любовные соки».

Техника и культурная практика

Древняя и такая современная сексуальная практика производила настолько сильное впечатление на всех приезжих, что исследователи с разных континентов принялись писать книги, снимать фильмы и даже наглядные практические пособия по поводу куньязы.

Первым научное описание куньязы представил в 2005 году проживающий в Германии специалист по традиционной руандийской медицине Нсекуйе Бизимана. Его книга «Африканский секрет любви» переведена даже на китайский язык. Фильмы про куньязу снимали канадцы и австралийцы.

Немецкая студия IntimateFilm выпустила обучающий DVD-фильм «Куньяза — африканская любовная игра», режиссёром был мастер эротического жанра Пьер Рошан.

Оливье Журден тоже решил снять об этом потрясшем его африканском явлении документальный фильм (продолжительностью 55 минут). Фильм называется «Святая вода», поскольку, по мнению режиссера, эта практика для самих руандийцев — символ плодородия и супружеского счастья.

«Вода — это жизнь, то, благодаря чему растут растения, — рассказывает Оливье Журден в интервью Slate.fr. — Способность женщины дать «воду» как признак ее фертильности перекликается с топонимикой Руанды, с ее роскошной растительностью».

«Руандийские мужчины не скрывают, что получают большее удовольствие при пенетрации, — откровенничает Журден, — тем не менее им приходится следовать куньязе. Удовольствие женщины является залогом удовольствия мужчины, и если она не будет удовлетворена, то он тоже не сможет почувствовать себя сексуально удовлетворенным, хотя бы в моральном смысле».

Европейцы и американцы не зря снимают фильмы и удивляются. В далекой жаркой Африке, на берегах Великих озер без всякого доктора Фрейда и доктора Кинси сам по себе возник культ женского оргазма — как непременного элемента семейного счастья.