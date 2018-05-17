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Виктория Боня показала поклонникам ухажера-миллиардера
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Виктория Боня показала поклонникам ухажера-миллиардера 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В прошлом году Боня рассталась с ирландским миллионером Алексом Смерфитом.
Модель и телеведущая Виктория Боня впервые появилась на светском мероприятии вместе с французским нефтяным магнатом Пьером Андюраном.
Совместное фото Виктория Боня опубликовала на своей странице в Instagram, не указав даже имени своего возлюбленного.
Поклонники порадовались за Викторию Боню и пожелали счастья в новых отношениях.
Подписчица телеведущей lilipaprika оценила ее выбор, отметив, что «мужчина у Виктория конечно классный. Очень достойный выбор. Рада за Боню».
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