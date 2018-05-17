Булановой приписывают роман с актером травести-шоу 

Около года назад Татьяна Буланова рассталась с мужем, футболистом Владиславом Радимовым. С тех пор она одинока, а в ответ на вопросы о личной жизни отвечает, что больше не планирует ничего серьезного, а сейчас ее больше занимают мысли о внуках.
Однако в последнее время в соцсетях стали появляться ее фото в компании 33-летнего актера травести-шоу Сергеем Максимовым, который часто выступает переодетым в нее в российских клубах. По словам мужчины, певице понравилось его творчество. «Не скрою: Буланова очень красивая женщина, и в нее можно влюбиться! Я же люблю ее за творчество и за то, что она добрый и душевный человек, который пошел мне навстречу и принял меня таким, какой я есть», — заявил Максимов корреспондентам портала «Моменты».