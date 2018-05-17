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Мослекторий покажет, как сохранить любовь на всю жизнь
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Мослекторий покажет, как сохранить любовь на всю жизнь 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
21 мая в «Заповедном посольстве» парка «Зарядье» состоится очередная лекция проекта «Мослекторий». На этот раз перед слушателями выступит позитивный психолог, врач-психотерапевт и писатель Наталья Толстая. Тема встречи — «Законы сохранения любви».
"Любовь живет три года" — эту фразу знают все, однако каждый влюбленный все равно надеется сохранить прекрасные чувства на всю жизнь. Но годы идут, порой, двое, некогда любивших другу друга людей, расстаются и даже становятся врагами. Почему? На лекции речь пойдет как раз, по каким законам живет и развивается любовь, что нужно, чтобы сохранять ее на протяжении всей своей жизни.
Прямую трансляцию смотрите 21 мая в 14:00 на этой странице или на сайте «Мослектория». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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